Bugün Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) saat 14.00'da faiz kararını açıklayacak. Piyasaların gözü Merkez Bankası faiz kararına çevrilmiş durumda. Analistler Merkez'den yeni bir faiz indirimi gelmesine neredeyse kesin gözüyle bakarken 'indirim tahminleri' 50 ila 200 baz puan arasında değişiyor. Merkez Bankası faiz indirimi beklenirken bir yandan da en uygun konut kredisi veren banka hangisi? Güncel konut kredisi faiz oranları nasıl? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Güncel konut kredi faiz oranlarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

EN UYGUN KONUT KREDİSİ VEREN BANKA HANGİSİ?

HALKBANK KONUT KREDSİ FAİZ ORANLARI

Konut kredilerinde 0,99 faiz oranı sunuluyor.

ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Konut kredilerinde 0,99 faiz oranı sunuluyor.

VAKIFBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Konut kredilerinde 0,99 faiz oranı sunuluyor.

AKBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Konut kredilerinde 1,17 faiz oranı sunuluyor.

TEB KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI

Konut kredilerinde 1,22 faiz oranı sunuluyor.

İŞ BANKASI KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI

Konut kredilerinde 1,17 faiz oranı sunuluyor.

GARANTİ BBVA KONUT KREDİSİ

Konut kredilerinde 1,22 faiz oranı sunuluyor.

GÜNCEL KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI NASIL?

Ziraat Bankası konut kredisinde faizi yüzde 1'in altına indirdi. Ziraat Bankası, 500 bin liraya kadar 180 ay vadeli konut kredi faizini yüzde 0.99 olarak belirledi.

Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, kredi faiz oranları 01 Ağustos 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere indirildi.

Açıklamaya göre; konut kredisi faiz oranları, 500 bin TL'ye kadar 180 ay aylık azami vadeyle aylık 0,99, 500 bin 1 - 1 milyon TL arası aylık 1,19, 1 milyon üzeri ise aylık 1,39 olarak belirlendi.Tüketici kredisi faiz oranları ise, bankadan maaş alan müşteriler için azami 60 ay vadeyle aylık 1,49, diğer müşteriler için ise aylık 1,59 olarak belirlendi.

KONUT KREDİSİ NEDİR?

Gerçek kişilere, yeni ya da kullanılmış konut alımlarının finanse edilmesi amacıyla, satın alınacak konutun ipoteği alınarak veya satış vaadi sözleşmesine bağlı olarak garantörlü/iyi niyet mektubu teminatı ile kullandırılan kredilerdir. Ayrıca mevcut konut kredisi borcunun daha uygun faiz ve vade koşulları ile değiştirilmesini sağlamak üzere başka bir bankaya taşınarak Konut Kredisi kullanılması da mümkündür. Bu krediler Konut Kredisi Borç Transferi ve Yeniden Yapılandırma Kredisi olarak da bilinen Refinansman Kredileridir.

2007’de yasalaşan Mortgage Yasası ile tüm konut kredileri mortgage kapsamına alınmıştır. Bu sayede tüketiciler düşük aylık ödemelerle ve yüksek vadelerle, kira öder gibi ev sahibi olabilmektedir. Bu kredilerin vadeleri 20 yıla kadar uzayabilmektedir.

Konut kredisinde satın alınan konutlar teminat olarak alınır. Ticari nitelikli gayrimenkuller ise teminat olarak alınamaz. Bu teminat kapsamında banka, satın alınacak konut üzerine kendi lehine ipotek tesis eder. Kredi ödemesinin bitmesinin ardından ipotek kaldırılır.

Konut kredisi tutarı krediye konu gayrimenkulün belirlenen değerinin %75’i kadar olabilmektedir. Örneğin; ekspertiz değeri 100.000 TL olan bir evi satın almak için kullanılabilecek maksimum konut kredisi tutarı 75.000 TL’dir.

Konut kredisi veren bankalar sabit veya değişken faiz uygulayabilir. Türkiye’de uygulanan konut kredisi faizleri genellikle sabittir. Yani, kredinin vadesi boyunca ödenecek kredi taksit tutarı değişmez. Sabit faizli konut kredilerinde vadesinden önce kredinin kapanması durumunda %2 erken kapama komisyonu ödenir.