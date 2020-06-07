En uygun kredi faiz hesaplama 2020! Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası konut kredisi hesaplama aracı

07 Haziran 2020 Pazar 15:27 - Güncelleme: 07 Haziran 2020 Pazar 15:27

En uygun kredi faiz hesaplaması 2020 Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası tarafından duyurulan konut kredisi kampanyalarının ardından vatandaşlar konut kredisi hesaplaması yapmaya başladı. Kamu bankaları tarafından duyurulan kampanyalara göre sıfır konutlar için 15 yıla kadar vade seçeneği ile aylık 0.64 faiz, ikici el konutlar için ise 0.74 faizli kredi imkanı sunulurken 1 yıl geri ödemesiz En uygun kredi faizi kampanyasında vatandaşların bir yıl boyunca ödemediği taksitler bir diğer yılın ödemelerine ekleniyor. En uygun kredi faiz hesaplama 2020 kampanya paketlerine dair tüm detayları haberimizde bulabilir, istediğiniz konut kredisi hesaplama tabloları ile geri ödeme taksitlerini görebilirsiniz. Buna göre; Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası 1 yıl geri ödemesiz konut kredisi faiz hesaplaması nasıl yapılır? İşte En uygun kredi faiz hesaplama 2020 ekranı!

Kamu bankaları, normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için "konut kredisi", "taşıt kredisi", "sosyal hayatı destek" ve "tatil destek" olmak üzere 4 yeni kredi paketini hayata geçirdi.

Bu kapsamda birinci el/sıfır konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıla kadar vade ve aylık yüzde 0,64 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacak.

Bu tarihi imkandan daha geniş kesimlerin istifade edebilmesi için müşteri başına verilebilecek kredi miktarı sınırlandırılmış olup 3 büyük ilde (İstanbul, Ankara ve İzmir) krediye konu olacak konutlar için 750 bin TL, diğer şehirler için ise en fazla 500 bin TL'ye kadar kredi kullandırılabilecek. Kredi kullanımında yüzde 10'dan başlayan, düşük öz kaynak/peşinat oranı uygulanacak.

KONUT KREDİSİ FAİZ HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?

Kamu bankalarının sıfır konutlar için 15 yıla kadar ayılık yüzde 0.64 faizli, 2. el konutlar için ise yine 15 yıl vade ve aylık yüzde 0.74 faizli kredi imkanından faydalanmak için Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank'ın Konut kredisi hesaplama sayfalarından cebinize en uygun kredi faiz hesaplamasını yapabilirsiniz.

EN UYGUN KREDİ FAİZ HESAPLAMA 2020

Kamu bankalarının başlatmış olduğu en uygun kredi faiz hesaplama araçları aşağıdaki linklerdedir.

ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ HESAPLAMA SAYFASI

VAKIFBANK KONUT KREDİSİ HESAPLAMA SAYFASI

HALKBANKASI KONUT KREDİSİ HESAPLAMA SAYFASI