En yüksek bütçeli yol ihalesine Cengiz İnşaat imzası: Bosna Hersek'in en uzun otoyolunu yapacak

Cengiz Holding'in grup şirketlerinden Cengiz İnşaat, Türkiye'nin yanı sıra dünyanın farklı ülkelerinde büyük ölçekli altyapı projelerine imza atmayı sürdürüyor. Azerbaycan'dan Kazakistan'a, Doğu Avrupa'dan Orta Doğu'ya kadar önemli ve geniş bir coğrafyada, karayolu, demiryolu, hava alanı, metro, baraj ve enerji santralleri ile kentsel altyapı çalışmaları başta olmak üzere onlarca farklı projeye imza atan Cengiz İnşaat, Bosna Hersek'in kuzeyinde bulunan ve bugüne kadar ihale edilen en uzun otoyolu projesi olan Koridor 5C Otoyolu'nun inşası için yapılan ihaleyi kazandı. 361,75 milyon Euro bedelli sözleşme için dün düzenlenen imza törenine, Bosna Hersek Federasyonu Ulaştırma Bakanı Denis Lasic, Bosna Hersek Federasyonu Karayolları İdaresi Başkanı Elmedin Voloder, Cengiz İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Asım Cengiz ve Cengiz İnşaat Ülke Müdürü Utku Gök katıldı.

AVRUPA YATIRIM BANKASI FİNANSE EDECEK

Projeyle ilgili bilgi veren Cengiz İnşaat Bosna Hersek Ülke Müdürü Utku Gök, 21,3 kilometre uzunluğundaki otoyolu 30 ay gibi kısa bir süre içinde tamamlayacaklarını belirterek, "Ülkenin kuzeyinde yer alan ihale kapsamında otoyolun dışında 30 kilometrelik lokal yol ve 12 kilometrelik dere regülasyonu da bulunuyor. KDV hariç 361,75 milyon Euro'luk bedeliyle Bosna Hersek'te bugüne kadar ihale edilmiş en yüksek bütçeli proje, aynı zamanda yine ihale edilmiş en uzun otoyolu olacak. Projenin finansmanı Avrupa Yatırım Bankası (EIB) tarafından sağlanacak" dedi. Sadece Türkiye'de değil Avrupa ve Orta Doğu'yu da içeren geniş bir coğrafyanın büyük altyapı projelerinde Cengiz İnşaat imzasının bulunduğuna vurgu yapan Gök, sözlerini şöyle sürdürdü: "Önümüzdeki dönemde hedefimiz, bu başarı hikayesini farklı ülkelere taşımak; Cengiz İnşaat'ın yarım asra ulaşan bilgi birikimi ve tecrübesini yurt dışındaki yeni pazarlarda da ortaya koyarak, global gücümüzü artırmak olacak. Dünyanın farklı büyük müteahhitlik şirketlerinin de katıldığı bu ve benzeri ihalelerden başarıyla çıkmamıza ek olarak Avrupa Yatırım Bankası gibi uluslararası finansman kuruluşlarının bize olan güveniyle, global çalışmalarımızın katlanarak büyüyeceğini düşünüyoruz."

İtibarlı şirket algısı, teknik altyapısı ve donanımı sayesinde yurt dışındaki önemli ihaleleri kazanan Cengiz İnşaat'ın dikkat çeken projeleri arasında; Azerbaycan'daki Karabağ Zafer Yolu, Ahmedbeyli-Füzuli-Şuşa Yolu, Nahçıvan Vayhir Barajı, Şemkirçay Barajı, Kazakistan'daki Aktobe-Martuk Yolu, CAREC Ulaşım Koridoru Zhambyl ve Mangisteu Kesimleri, Bulgaristan'daki Ljulin-Daskalovo Otoyolu, Elin-Pelin Kostenets Demiryolu, Bosna-Hersek'teki Koridor 5C Otoyolu'nun Vlakavo-Tarcin ve Poprikuse-Nemila kesimleri, Zenica Tüneli, Kuzey Irak'taki Hawler Uluslararası Havalimanı, Altınköprü Yolu, Kuveyt'teki Uluslararası Havalimanı T4 Terminali ve Al Mutla Şehri Altyapısı, Slovenya'daki Karavanke Tüneli, Hırvatistan'daki Krizevci-Koprivnica Demiryolu ve Romanya'daki Sibiu-Pitesti Otoyolu yer alıyor.

Bugüne kadar yurtdışında 43 kilometre, toplamda ise 260 kilometreyi aşkın tünel inşaatı tamamlamış olan Cengiz İnşaat, halihazırda devam eden işleri kapsamında yurtdışında 29 kilometre ve toplamda ise 75 kilometreye ulaşan tünel inşaatı işlerini başarı ile yürütüyor. Azerbaycan, Kazakistan, Kuzey Irak, Kuveyt, Bosna Hersek, Bulgaristan, Slovenya, Hırvatistan ve Romanya'da çeşitli altyapı projelerine imza atan şirket, yurt dışındaki başarı grafiğini yukarı taşırken Engineering News Record (ENR) "Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhitleri" listesindeki yükselişini de sürdürüyor.

(Soldan sağa) Bosna Hersek Federasyonu Ulaştırma Bakanı Denis Lasic, Bosna Hersek Federasyonu Karayolları İdaresi Başkanı Elmedin Voloder, Cengiz İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Asım Cengiz, Cengiz İnşaat Bosna Hersek Federasyonu Ülke Müdürü Utku Gök