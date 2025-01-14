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Ekonomi

''Endişe verici'' diye ilan ettiler: Biz izlerken Türkiye cephelerin tamamında etkin

Suriye ve Ortadoğu'da yaşanan gelişmeleri yeni dünya düzeni üzerinden yorumlayan Yunan basını, 'Bizim için endişe verici olan, ne olacağını görmek için bekleyen Yunanistan'ın aksine Türkiye'nin bu cephelerin neredeyse tamamında etkin olmasıdır' ifadelerini kullandı.

Star Gazetesi14 Ocak 2025 Salı 15:20 - Güncelleme:
''Endişe verici'' diye ilan ettiler: Biz izlerken Türkiye cephelerin tamamında etkin
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Yunanistan'ın yeni dünya düzenindeki konumunu tartışmaya açan Yunan basınından Türkiye itirafı geldi.

Trump'ın göreve başlamasıyla yeni bir dönemin başlayacağı ve bazı ülkelerin yaklaşan gelişmeler karşısında çıkarlarını güvence altına almak için kendi lehlerine pozisyon aldığı kaydedildi.

"BİZ İZLERKEN TÜRKİYE TÜM CEPHELERDE ETKİN"

Suriye ve Ortadoğu'da yaşanan gelişmelerin bu gerçekliği yansıttığı dile getirilen analiz yazısında, "Bizim için endişe verici olan, ne olacağını görmek için bekleyen Yunanistan'ın aksine Türkiye'nin bu cephelerin neredeyse tamamında etkin olmasıdır" ifadeleri kullanıldı.

Almanya'da hükümet krizi, Fransa'daki siyasi istikrarsızlık, Kanada Başbakanı Trudeau'nun istifası, ABD'de yaşanan saldırılar, Esed'in çöküşünü örnek gösteren makalede "Şimdiden önemli olayların gerçekleştiğini görüyoruz" yorumu yer aldı.

Ortadoğu jeopolitik değiştiği ve Türkiye'nin bölgede önemli bir bölgesel gücün yerine geçmeye başladığının altı çizildi.

Türkiye'nin mesajı Batı'yı endişelendirdi: Harekete geçmekte çok kararlı görünüyorlar

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