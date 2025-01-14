''Endişe verici'' diye ilan ettiler: Biz izlerken Türkiye cephelerin tamamında etkin

Yunanistan'ın yeni dünya düzenindeki konumunu tartışmaya açan Yunan basınından Türkiye itirafı geldi.

Trump'ın göreve başlamasıyla yeni bir dönemin başlayacağı ve bazı ülkelerin yaklaşan gelişmeler karşısında çıkarlarını güvence altına almak için kendi lehlerine pozisyon aldığı kaydedildi.

Suriye ve Ortadoğu'da yaşanan gelişmelerin bu gerçekliği yansıttığı dile getirilen analiz yazısında, "Bizim için endişe verici olan, ne olacağını görmek için bekleyen Yunanistan'ın aksine Türkiye'nin bu cephelerin neredeyse tamamında etkin olmasıdır" ifadeleri kullanıldı.

Almanya'da hükümet krizi, Fransa'daki siyasi istikrarsızlık, Kanada Başbakanı Trudeau'nun istifası, ABD'de yaşanan saldırılar, Esed'in çöküşünü örnek gösteren makalede "Şimdiden önemli olayların gerçekleştiğini görüyoruz" yorumu yer aldı.

Ortadoğu jeopolitik değiştiği ve Türkiye'nin bölgede önemli bir bölgesel gücün yerine geçmeye başladığının altı çizildi.

Türkiye'nin mesajı Batı'yı endişelendirdi: Harekete geçmekte çok kararlı görünüyorlar