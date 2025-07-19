Endişeler giderildi! Taşınan zeytinlik için iki kat fidan şartı

TBMM Genel Kurulu'nda enerji ve maden alanlarına yönelik düzenlemeler içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ilk 11 maddesi kabul edildi. Maden Kanunu'ndaki değişiklikle, ruhsat bedelinde yüzde 30 oranında indirim yapılıyor ve rehabilitasyon bedeli, ruhsat bedelinden ayrıştırılarak ruhsat bedeli kadar bir tutarın rehabilitasyon bedeli olarak ödenmesi zorunlu hale getiriliyor. Rehabilitasyon yükümlülüğünü ihlal eden kamu kurum ve kuruluşlarına eksiklikleri gidermesi için bir ay süre verilecek. Bu sürede de eksiklik giderilmezse faaliyet durdurulacak.

KİRALAMA HAKKI TANINACAK

AK Parti'nin kabul edilen önergesiyle, zeytinlik alanlarıyla ilgili düzenlemede değişiklik yapıldı. Düzenleme kapsamında taşınan veya taşınması mümkün olmayan zeytin ağacı sayısının iki katı kadar zeytin ağacı dikilmesi zorunlu hale getirildi. Buna göre, elektrik üretimine münhasır olarak gerçek veya tüzel kişiler tarafından yürütülen madencilik faaliyetleri, uzman kişilerin de sürece katkı sağlaması ile zeytinlik alanlarda kayıp yaşanmadan doğayla barışık bir biçimde sürdürülmesi için bağlı olunacak usul ve esaslar düzenleniyor. Zeytin ağaçlarının taşınması ile zeytin sahası tesis edilmesine ilişkin usul ve esaslar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca belirlenecek. Zeytinliği kamulaştırılan taşınmaz maliklerinden talep edenlere Harçlar Kanunu'nun ilgili maddesinde yer alan harca esas değerin yüzde 1'i üzerinden 20 yıl süreyle doğrudan kiralanabilecek. Kira süresi sonunda bakım yükümlülüklerini yerine getirdiği tespit edilen ve talepte bulunan kiracıların kira süresi 10'ar yıl süreyle uzatılabilecek.

'ENDİŞELER GİDERİLDİ'

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, köylülerin çekincelerinin ve endişelerinin giderilmesi için değişiklik yapıldığını ifade etti. Varank, "Zeytinlerin nereye taşınacağına yönelik çekinceler vardı. Öncelikle onlara aynı bölgeden arazi tahsis edilebilecek. Hem Komisyon'daki endişeler hem de vekillerin endişeleri giderilmiş oldu" dedi.