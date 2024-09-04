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Ekonomi

Endişeye kapıldılar: Türkiye ve Yunanistan bizi baypas etmek için birleşti

Bulgaristan'ın gümrük kapılarında uyguladığı çifte standarda tepki gösteren Bulgaristan Karayolu Taşımacıları Odası, Türkiye ve Yunanistan'ın Bulgaristan'ı baypas edecek alternatif bir koridor bulma fikri etrafında birleştiğini bildirdi.

Star Gazetesi4 Eylül 2024 Çarşamba 16:18 - Güncelleme:
Endişeye kapıldılar: Türkiye ve Yunanistan bizi baypas etmek için birleşti
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Bulgaristan, Kapitan Andreevo ve Lesovo Gümrük Kapısı'nda yük taşımacılığı geçişlerinde Türkiye ve Yunanistan'a karşı çifte standart uygulamakla suçlanıyor.

"TÜRKİYE VE YUNANİSTAN BİZİ BAYPAS ETMEK İÇİN BİRLEŞTİ"

Bulgaristan Karayolu Taşımacıları Odası (CBRH), Türkiye ve Yunanistan'ın Sofya'nın ücretli dezenfeksiyon uygulamasına tepki olarak Bulgaristan'ı baypas edecek alternatif bir koridor bulma fikri etrafında birleştiğini bildirdi.

CBRH, Özbekistan'ın Taşkent kentinde düzenlenen Karadeniz Ekonomik İşbirliği Bölgesi Karayolu Taşımacılığı Dernekleri Birliği'nin (BSEC-URTA) 44. Genel Kurulu'nda görüşüldüğünü duyurdu.

CBRH, Türkiye ve Yunanistan'ın dile getirdiği endişelerin yanı sıra, BSEC-UTRA ve Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği'nin (IRU) "güçlü ve keskin" müdahalelerinin, Bulgaristan'daki sorunların çözümü için "mümkün olan her türlü tedbirin" alınması gerektiğini açıkça ortaya koyduğunu belirtti.

Ücretli dezenfeksiyon uygulamasının Bulgaristan tarafından Türkiye'ye yönelik yeniden başlatıldığına vurgu yapan Bulgar derneği, "Türk tarafının da yakın zamanda benzer tedbirleri uygulamaya koyması bekleniyor, bu da yoğunluğun daha da artmasına neden olabilir" ifadelerini kullandı.

CBRH, Türkiye ve Yunanistan'ın Bulgaristan'a yönelik "suçlamalarının" "haklı" olduğunu belirtti.

BSEC-UTRA, ise söz konusu tedbirleri "adil olmayan, zaman alıcı, maliyetli ve işe yaramaz" olarak nitelendirerek, "Karadeniz bölgesindeki lojistik zincirlerine ciddi zararlar verdiğini" kaydetti.

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