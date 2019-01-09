Endonezya 17 helikopter alımı için sözleşme imzaladı

Endonezya Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri için 8 adet Airbus H225M taktik nakliye ve 9 adet Bell 412EPI genel maksat helikopterinin satın alımı için sözleşme imzaladı. Sözleşme, Endonezya Havacılık ve Uzay Şirketi (PTDI) Ticaret Direktörü Irzal Rinaldi ve Endonezya Savunma Bakanlığı'ndan Savunma Tesisi Ajansı Başkanı Agus Setiadji tarafından imzalandı.

PTDI Ticaret Direktörü Rinaldi, "Umarım bu sözleşme, savunma sanayimizin ilerlemesini destekler. Bu sözleşme aynı zamanda PTDI'nin hava kuvvetleri ve ordunun temel görev ve işlevlerinin ihtiyaçlarını karşılama konusundaki taahhüdünün bir yansımasıdır." dedi.

Anlaşmanın tutarı hakkında Endonezya Savunma Bakanlığı tarafından herhangi bir açıklama yapılmazken, Bakanlığın taarruz helikopteri için de T129 ATAK helikopteri ile ilgilendiğini duyurmuştu.