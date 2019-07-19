ENDONEZYA Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Enggartiasto Lukita, Türkiye’deki savunma sanayiinin son on yılda mükemmel bir gelişme gösterdiğini söyledi. Bakan Enggartiasto Lukita, iki ülkenin de birbirine ihtiyacı olduğunu vurguladı. Lukita, “Türkiye bizden palmiye yağı alıyor, kağıt alıyor bunları artırabiliriz. Ayrıca biz de Türkiye’nin savunma sanayisine, teknolojisine ihtiyaç duyuyoruz. Öyleyse bunları Türkiye dışında başka bir ülkeden neden alalım? Türkiye’deki savunma sanayi son on yılda mükemmel bir gelişme gösterdi. Ülkemde savunma bakanı olsaydım, muhtemelen Türkiye’den savunma sanayi araçları alırdım” dedi.

TİCARETİMİZİ ARTIRMALIYIZ

İki ülke arasındaki ilişkilerin 12’inci yüzyıla kadar dayandığını dile getiren Lukita, Türkiye’de ilk büyük elçiliği 1950’li yıllarda açtıklarını ifade etti. Geçmiş yıllarda 2 ülke arasındaki ilişkilerin daha kuvvetli olduğunu belirten Lukita, “Temelde bizim ikili ticaretimiz iyiydi, ama şimdi eskisi kadar iyi değil. Türkiye ve Endonezya geçen yıl yalnızca 1 milyar dolar ticaret yaptı. Bu hiçbir şey değil” dedi.

HEDEFİMİZ 10 MİLYAR DOLAR

Lukita, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında çok yakın ilişkiler bulunduğuna dikkati çekti. G-20 toplantısında her iki iki liderin de ikili ticaretin en kısa sürede 10 milyar dolara çıkarılması gerektiğine karar verdiğini aktaran Lukita, ikinci olarak da Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması’nın (CEPA) bir an önce imzalanması yönünde fikir birliğine varıldığını dile getirdi.

İLİŞKİLER ERDOĞAN’IN ZİYARETİYLE HIZLANACAK

CUMHURBAŞKANI Erdoğan’ın gelecek yılın ilk çeyreğinde Endonezya’yı ziyaret edeceği bilgisini paylaşan Lukita, şunları kaydetti: “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Endonezya’yı ziyaretinden onur duyacağız. Anlaşmalar ve ticari görüşmeler Erdoğan ülkemize geldiğinde görüşülecek. Bundan sonra tüm bu ticaret müzakereleri ve anlaşmalar büyük ölçüde sonuçlandırılacak. İkili ticaret kapasitemizi nasıl artıracağımıza yakından çalışıyoruz. “ Türk şirketlerinin Endonezya’ya yatırım için geldiğini ve ülkedeki fırsatlarla yakından ilgilendiğini aktaran Lukita, “Endonezya, Türkiye’deki pek çok özel sektörle de ilgileniyor. Hükumet olarak bizim işimiz, ikili ticaret ve yatırımlarda korumak için destek sağlamak” dedi.