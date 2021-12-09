Enerji alanında iş birliği yapacaklar

AA 9 Aralık 2021 Perşembe 15:14 - Güncelleme: 9 Aralık 2021 Perşembe 15:14

Ulusal basındaki haberlere göre, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Julie Jalloh, Gana ziyareti kapsamında Gana Enerji Bakan Yardımcısı Muhammed Amin Adam ile bir araya geldi.

Başkent Akra'da düzenlenen törenle, iki ülke arasında enerji iş birliği anlaşması imzalandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Jalloh, yaptığı açıklamada, imzalanan anlaşmanın enerji sektörü açısından önemine işaret etti.

Hükümetin enerji kapasitesini yüzde 16'dan yüzde 31'e çıkarmayı başardığını vurgulayan Jalloh, Sierra Leone'nin, Gana'nın enerji yetersizliğinden şu anda sahip olduğu aşırı kapasiteye nasıl geçtiğini öğrenmek istediğini söyledi.

Gana Enerji Bakan Yardımcısı Adam da Jalloh ve beraberindeki heyetin yaptığı ziyaretin iki ülke ilişkilerine verilen değeri fazlasıyla gösterdiğini kaydetti.