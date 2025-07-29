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Ekonomi

Enerji alanında stratejik ortaklık! İşbirliği için Türkiye'nin kapısını çaldılar

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye ile Kazakistan arasında enerji ve madencilik alanlarında işbirliğini artırmayı hedefleyen çeşitli anlaşmalar imzalandığını duyurdu. Bu kapsamda, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile Kazakistan'ın milli petrol ve doğalgaz şirketi KazMunayGas (KMG) arasında da anlaşma imzalandığı ifade edildi.

AA29 Temmuz 2025 Salı 21:30 - Güncelleme:
Enerji alanında stratejik ortaklık! İşbirliği için Türkiye'nin kapısını çaldılar
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu anlaşmalarla iki ülkenin petrol ve doğal gaz ile madenler alanlarında ilişkilerini geliştireceği ifade edildi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'ya resmi ziyaret gerçekleştiren Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladığı anımsatıldı.

İki liderin baş başa görüşmesinin ardından Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyinin beşinci toplantısının düzenlendiği kaydedilen açıklamada, toplantı sonrasında iki ülke arasındaki anlaşmaların imza törenine geçildiği belirtildi.

Açıklamada, bu kapsamda, Türkiye ve Kazakistan arasında enerji ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Kazakistan Enerji Bakanı Yerlan Akkenzhenov arasında "Enerji Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı" imzalandığı aktarıldı.

Açıklamada, söz konusu anlaşmayla petrol ve doğal gaz sektörlerinde arama ve üretim, taşıma ve depolama uygulamaları, elektrik, yenilenebilir enerji gibi alanlarda işbirliğine gidilmesi ve ortak projelerin geliştirilmesinin amaçlandığı belirtildi.

Bayraktar'ın ayrıca Kazakistan Sanayi ve İnşaat Bakanı Ersayin Nagaspayev ile "Madencilik Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı"nı imzaladığı bildirilen açıklamada, söz konusu mutabakat zaptıyla madencilik alanında işbirliğinin geliştirilmesi, arama ve üretim faaliyetlerinin teşvik edilmesinin hedeflendiği anlatıldı.

Açıklamada, Bakan Bayraktar'ın anlaşmalara ilişkin X hesabından yaptığı paylaşımdaki şu ifadelerine yer verildi:

"Enerji alanındaki anlaşmayla petrol ve doğal gaz arama ve üretiminden, elektrik ve yenilenebilir enerjiye kadar geniş bir yelpazede ortak projeler geliştirmeyi amaçlıyoruz. Madencilikte ise arama ve üretimi teşvik edecek işbirliklerini hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Bu anlaşmaların ülkelerimiz için hayırlı olmasını diliyor, ortak kalkınma hedeflerimize katkı sağlamasını temenni ediyorum."

TPAO-KMG İŞBİRLİĞİ

Açıklamada, ayrıca Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile Kazakistan'ın milli petrol ve doğalgaz şirketi KazMunayGas (KMG) arasında da anlaşma imzalandığı bilgisine yer verildi.

Anlaşma kapsamında, hidrokarbon arama, geliştirme ve üretim faaliyetlerine yönelik işbirliği yapılmasının planlandığı kaydedilen açıklamada, "Söz konusu anlaşmayla, taraflar, mevcut potansiyel sahalarda teknik ve ticari değerlendirme süreçlerini birlikte yürütmeyi ve enerji alanındaki stratejik ortaklıklarını derinleştirmeyi hedefliyor." ifadesi yer aldı.

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