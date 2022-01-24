Enerji devi kararını verdi! Shell'in ismi resmen değişti

star.com.tr 24 Ocak 2022 Pazartesi 20:20 - Güncelleme: 24 Ocak 2022 Pazartesi 20:20

İngiltere-Hollanda ortak şirketi Shell, geçtiğimiz aralık ayında adını 'Royal Dutch Shell' yerine, sadece 'Shell' olarak değiştireceğini duyurmuştu. Şirketten yapılan son açıklamada, şirketinin adının kurul kararıyla resmen değiştirildiği bildirildi.



Londra ve Amsterdam borsaları 25 Ocak'ta isim değişikliğini yansıtacak, New York Menkul Kıymetler Borsası ise 31 Ocak'ta yeni şirket ismiyle hisselere geçecek.

Shell, değişikliğin hisse sahipliğini etkilemeyeceğini ve A hisseleri ile B hisselerinin şimdilik değişmeden kalacağını söyledi.

SHELL HİSSELERİ TEK HİSSE SENEDİNE DÖNÜŞTÜRÜLECEK

Şirket, hisselerin 29 Ocak'ta tek bir hisse senedine dönüştürülmesini planlanıyor.

Shell, kasım ayında yaptığı açıklamada, Hollanda vergilendirme sistemi baskısı ve enerji devinin petrol ve gaz konusunda mahkemenin iklim baskısı ile karşı karşıya kalan ikili hisse yapısını kaldıracağını ve merkez ofisini Lahey'den Londra'ya taşıyacağını duyurdu.

Firma, Hollandalı yetkililerle ülkenin bazı hisselerinde %15'lik temettü stopajı vergisi konusunda uzun süredir mücadele ediyor ve bu da onları uluslararası yatırımcılar için daha az çekici hale getiriyor.

Shell, önceki bir kurumsal revizyondan sonra, 2005 yılında iki sınıflı hisse yapısını uygulamaya koydu.

Shell ilk yönetim kurulu toplantısını 31 Aralık'ta Londra'da gerçekleştirdi.

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