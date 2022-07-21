Enerji devi SOFAZ rekora doymuyor! Petrol ve doğal gazda inanılmaz artış

Azerbaycan Devlet Petrol Fonu'nun (SOFAZ) ülkenin başlıca petrol ve gaz sahalarından elde ettiği gelir Ocak-Haziran 2022 döneminde 5,5 milyar doları buldu. Hazar Denizi'nin Azerbaycan sektöründeki en büyük petrol sahası olan Azeri-Çırak-Güneşli saha bloğu, gelirlerin 4,8 milyar dolarını oluşturdu. Fonun dünyanın en büyük gaz-yoğuşma sahaları arasında yer alan Şah Deniz sahasından elde ettiği gelir, 219,3 milyon doları kondensattan olmak üzere 633,2 milyon doları buldu.

DOĞAL GAZDA İKİ ANA KAYNAK



Azeri-Çırak-Güneşli (ACG) gelirlerin 5,9 milyar dolarını ve Şah Deniz ise 884,7 milyon dolarını oluşturuyor. Gelirlerin toplandığı SOFAZ ise 1999 yılında Azerbaycan'ın petrol ve gaz gelirlerini gelecek nesiller için biriktiren ve koruyan bir egemen servet fonu olarak kuruldu.

TPAO'DA HİSSEDAR



ACG petrol sahalarının geliştirilmesi sözleşmesi 20 Eylül 1994'te imzalandı ve Aralık ayında yürürlüğe girdi. ACG bloğunun geliştirilmesi sözleşmesi, Eylül 2017'de 2050 yılına kadar uzatıldı.

ACG projesinin hissedarları BP (operatör, yüzde 30,37), SOCAR (yüzde 25), MOL (yüzde 9,57), INPEX (yüzde 9,31), Equinor (yüzde 7,27), ExxonMobil (yüzde 6,79), TPAO (yüzde 5,73) , ITOCHU (yüzde 3,65), ONGC Videsh Limited (OVL) (yüzde 2,31).

Şah Deniz gaz sahasının geliştirilmesine ilişkin sözleşme 1996 yılında imzalandı. Şah Deniz projesinin hissedarları BP (işletmeci yüzde 29,99), LUKOIL yüzde 19,99, TPAO yüzde 19, SOCAR yüzde 14,35, NICO (yüzde 10) ve SGC (yüzde 6,67).

Star Gazetesi