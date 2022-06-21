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Ekonomi

Enerji devinden petrol ve doğal gaz fiyatlarıyla ilgili çarpıcı yorum

Petrol ve doğal gaz devi ExxonMobil'in CEO'su Darren Woods, endüstrinin pandemi nedeniyle yeni üretime yapılan yetersiz yatırımı yakalamaya çalıştığını, ancak petrol ve doğal gaz piyasalarının üç ila beş yıl daha sıkı olabileceğini söyledi.

Star Gazetesi21 Haziran 2022 Salı 14:12 - Güncelleme:
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Rusya'nın Şubat ayında Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından petrol ve gaz fiyatları yükseldi ve bu da birçok Avrupalı hidrokarbon alıcısını Katar'dan gelen gaz da dahil olmak üzere alternatifler aramaya yöneltti.

Enerji fiyatları Küresel piyasaları şiddetli bir şekilde sarsarken, petrol ve doğal gaz devi ExxonMobil'den, enerji piyasasına ilişkin bir açıklama geldi.

PETROL VE DOĞAL GAZ'LA PİYASALARIYLA İLGİLİ ÇARPICI AÇIKLAMA

ExxonMobil'in CEO'su Darren Woods yaptığı açıklamda, "Sektörde, COVID-19 nedeniyle arama yatırımlarında iki yıllık önemli bir azalma görüldü. Yeniden inşaya odaklanılırken, önümüzdeki üç ila beş yıl boyunca petrol piyasası sıkı olacak gibi görünüyor." dedi.

Woods, Doha'daki Katar Ekonomik Forumu'na verdiği demeçte, şu anda endüstrinin talebe yetişmeye çalıştığını söyledi.

PETROL VE DOĞAL GAZ FİYATLARININ ARTIŞ NEDENİ?

Konferansta konuşan Katar enerji bakanı Saad al-Kaabi, QatarEnergy'nin ExxonMobil'i, Katar tarafından dünyanın en büyük sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) projesinin genişlemesinde ortak olarak duyuracağını söyledi.

Al-Kaabi de, Woods'un yorumlarını yineledi ve yetersiz yatırımın fiyatların yükselmesinin 'temel nedeni' olduğunu söyledi.

Bu arada Kuwait Petroleum Corp'un başkan yardımcısı ve CEO'su Nawaf Saud Al-Sabah, "Kuveyt, gelecekte artan hidrokarbon talebini karşılayabilmemizi sağlamak için gerekli yatırımı yapmaya kararlıdır." dedi.

Star Gazetesi

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