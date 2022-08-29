Enerji devleri TotalEnergies, Equinor ve Shell'den kritik adım! Dünyada ilk...

TotalEnergies, Equinor ve Shell'in eşit olarak sahip olduğu bir proje olan Northern Lights ile Hollanda'daki bir amonyak ve gübre tesisi olan Yara, Yara Sluiskil'de yakalanan karbondioksitin (CO2) taşınması ve tutulması için ticari bir anlaşma imzalandı.

DENİZ YATAĞININ 2.600 METRE ALTINDA DEPOLANACAK

2025'in başından itibaren, yılda 800.000 ton CO2 Hollanda'da tutulacak, sıkıştırılacak ve sıvılaştırılacak ve daha sonra Øygarden kıyılarında deniz yatağının yaklaşık 2.600 metre altında jeolojik katmanlarda kalıcı olarak depolanmak üzere Norveç Kuzey Işıkları sahasına taşınacak.

TotalEnergies'in odak noktası, mevcut en iyi teknolojileri uygulamak için varlık bazında sistematik bir yaklaşım geliştirerek ve uygulayarak emisyonlarını önce önlemek, sonra azaltmak.

TÜRÜNÜN İLK ÖRNEĞİ

TotalEnergies, dünyada türünün ilk örneği olan bu anlaşmanın, Avrupa'da ağır sanayinin karbondan arındırılmasında önemli bir adımı işaret ettiğini ve sınır ötesi CO2 taşıma ve depolama hizmetlerinin önünü açtığını söylüyor.

TotalEnergies Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı Patrick Pouyanné, "CO2 taşıma ve depolama hizmetlerinin geliştirilmesi, Avrupa endüstrisinin karbondan arındırılması için çok önemlidir: Yara'yı Northern Lights'ın karbondan arındırma stratejisini desteklemeye yardımcı olacak ilk ticari ortağı olarak memnuniyetle karşılıyoruz. TotalEnergies, toplumla birlikte 2050 yılına kadar net sıfıra ulaşma hedefi doğrultusunda, 2030 yılına kadar hem kendi tesisleri hem de müşterileri için yılda 10 milyon tonun üzerinde CO2 depolama kapasitesi geliştirmeyi hedefliyor." dedi.

Sınır ötesi bir değer zinciri yaratan ilk proje olan Northern Lights, Avrupalı sanayi şirketlerine CO2 emisyonlarını güvenli ve kalıcı bir şekilde yeraltında depolamak için bir çözüm sunmak üzere tasarlandı. Faz 1 kurulumlarının, yılda 1.5 milyon ton CO2 işleme kabiliyeti ile 2024 yılında faaliyete geçmesi planlanıyor. Birçok endüstri bu hizmetlere büyük ilgi gösterdi. Sonuç olarak, artan talebi karşılamak için yılda 5 milyon tona kadar ek kapasite geliştirilecek.

Star Gazetesi