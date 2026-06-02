Türkiye'de devlet indirimiyle konutlara Avrupa'nın en düşük fiyatlı elektrik ve doğalgazı sağlanıyor. Türkiye, kaynak çeşitliliği sayesinde, indirimsiz maliyetlerini de Avrupa'nın en düşük seviyesinde tutuyor. Euronews haberine göre, Avrupa'da konutlarda tüketilen elektrik kilovat fiyatları, en yüksek İrlanda'da 0.40, Almanya'da 0.39 euro. En düşük fiyatlar ise Bulgaristan'da 0.14, Macaristan'da 0.11 euro.

Türkiye'de konut aboneleri için devlet destekli indirimli (aylık 240 kw altı tüketim) kademede tüm vergiler ve dağıtım bedeli dahil 1 kilovat elektrik fiyatı ortalama 3.24 TL; yüksek kademe (aylık 417 kw üzeri tüketim) fiyatı ise 4.86 TL. Aylık tüketimi daha da yüksek olan abonelerden devlet desteği kaldırılıyor ve kw fiyatı 5,84 TL olarak uygulanıyor. Bu rakamlar, 1 Haziran 2026 döviz kuruyla düşük tarifede kw başına yaklaşık 0.0605 euro, yüksek tarifede yaklaşık 0.0908 euroya karşılık geliyor.

Devlet indirimi kaldırıldığında elektriğin gerçek fiyatı düşük tarifede kilovat başına 7.53 TL (0,1406 euro), yüksek tarifede ise 7.59 TL (0,1418 euro) oluyor.

Böylece Türkiye'de elektrik fiyatı Avrupa'daki en düşük fiyattan, düşük kademede yaklaşık yüzde 45, yüksek kademede ise yaklaşık yüzde 25 daha ucuz. İndirimsiz gerçek fiyatları da Avrupa listesinde sondan 3. Bulgaristan ile aynı seviyede bulunuyor.

DOĞALGAZDA DA AYNI TABLO

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, Avrupa'da konutlar için doğalgaz metreküp fiyatları en yüksek İsveç'te 2.22 euro, en düşük ise Macaristan'da 0.36 euro olarak faturalara yansıyor. BOTAŞ verilerine göre; Türkiye'de Mayıs 2026 itibarıyla konutlarda doğalgaz metreküp fiyatı ise (illere göre değişmekle birlikte) düşük tarifede ortalama 14-16.60 TL (ortalama yaklaşık 0.30 euro), yüksek tarifede ise ortalama 21.15-25.40 TL (ortalama yaklaşık 0.45 euro) arasında seyrediyor. Buna göre Türkiye'de konut aboneleri Avrupa'daki en ucuz fiyattan doğalgaz kullanıyor. Türkiye doğalgazın gerçek maliyetini 0.49 euro ile yine Avrupa'daki en düşük tüketim fiyatlı ülkenin seviyesinde tutabiliyor.

EN UCUZ BENZİN TÜRKİYE'DE

Türkiye'de akaryakıt fiyatlarına ise devlet desteği uygulanmıyor, sadece ithal petrol maliyetindeki yükseliş pompa fiyatlarına yansıtılırken, vergi payı düşürülerek aşırı artışlar önleniyor. Böylece Türkiye, savaşta olan Ukrayna ve izole ekonomiler Rusya ve Belarus hariç Avrupa'nın en ucuz benzinini tüketiyor. 1 Haziran 2026 tarihi itibarıyla, Avrupa'da en pahalı benzini Danimarka (2.5 euro) ve Hollanda (2.39 euro) kullanıyor. En düşük benzin fiyatı ise Bulgaristan (1.53 euro), Polonya (1.51 euro) ve Malta'da (1.34 euro). Kıta Avrupa'sında en düşük benzin fiyatı ise Rusya (0.81 euro) ve Belarus'ta (0.84 euro) uygulanıyor.

Fransa'da serbest piyasada benzin 2,11 euro olsa da, Total gibi petrol devleri özel anlaşmalarla enflasyon baskısını azaltmak amacıyla benzini 1.99 euro tavan fiyat sınırı koydu, bu fiyattan satıyor. Türkiye'de ise illere göre değişse de ortalama benzin fiyatı 65 TL (1,21 euro) civarında.

VERGİ YÜKÜ DE DÜŞÜK

Pompa fiyatı içerisindeki toplam vergi yükü sıralamasında da zirvede Hollanda, en sonda ise Türkiye bulunuyor. Hollanda'da bir litre benzin fiyatının yüzde 59.5'i, İtalya'da yüzde 56.8'i, Fransa'da yüzde 55.2'si, Almanya'da ise yüzde 54.1'i vergiden oluşuyor. Türkiye'de ise bu oran İspanya'daki yüzde 41'den sonra yüzde 38.5 ile en düşük seviyede. Buna rağmen, asgari gelir düzeyine göre alınabilen benzin miktarı bakımından ise Türkiye en son sırada geliyor.

AVRUPA'DA BENZİN LİTRE FİYATLARI

Danimarka: 2,50 euro

Hollanda: 2,39 euro

Finlandiya: 2,19 euro

Yunanistan: 2,14 euro

Fransa: 2,11 euro

Norveç: 2,10 euro

Portekiz: 2,02 euro

İtalya: 1,96 euro

Almanya: 1,94 euro

Belçika: 1,94 euro

İngiltere: 1,84 euro

İrlanda: 1,83 euro

Litvanya: 1,82 euro

Romanya: 1,82 euro

Avusturya: 1,81 euro

Slovakya: 1,80 euro

Çekya: 1,78 euro

İsveç: 1,74 euro

Hırvatistan: 1,72 euro

Slovenya: 1,70 euro

Macaristan: 1,68 euro

Monako: 1,65 euro

Sırbistan: 1,64 euro

Kıbrıs (Rum): 1,59 euro

Moldova: 1,56 euro

Bulgaristan: 1,53 euro

Polonya: 1,51 euro

Ukrayna: 1,47 euro

Bosna-Hersek: 1,38 euro

Malta: 1,34 euro

Türkiye: 1,21 euro

AVRUPA'DA ELEKTRİK KİLOVAT FİYATLARI

İrlanda: 0,40 euro

Almanya: 0,39 euro

Belçika: 0,35 euro

Danimarka: 0,33 euro

Avusturya: 0,33 euro

Çekya: 0,32 euro

İtalya: 0,30 euro

Romanya: 0,29 euro

Kıbrıs (Rum): 0,28 euro

İsveç: 0,27 euro

Polonya: 0,27 euro

İspanya: 0,27 euro

Lüksemburg: 0,27 euro

Fransa: 0,26 euro

Hollanda: 0,26 euro

Letonya: 0,25 euro

Portekiz: 0,24 euro

Yunanistan: 0,24 euro

Estonya: 0,27 euro

Finlandiya: 0,27 euro

Slovenya: 0,21 euro

Litvanya: 0,20 euro

Slovakya: 0,19 euro

Hırvatistan: 0,17 euro

Bulgaristan: 0,14 euro

Malta: 0,13 euro

Türkiye: 0,14 euro

Macaristan: 0,11 euro

AVRUPA'DA DOĞALGAZ METREKÜP FİYATLARI

İsveç: 2,22 euro

Hollanda: 1,82 euro

İtalya: 1,57 euro

İrlanda: 1,45 euro

Fransa: 1,32 euro

Almanya: 1,28 euro

Belçika: 1,21 euro

Avusturya: 1,18 euro

İspanya: 1,12 euro

Çekya: 1,08 euro

Portekiz: 1,02 euro

Yunanistan: 0,98 euro

Polonya: 0,88 euro

Slovakya: 0,74 euro

Romanya: 0,60 euro

Hırvatistan: 0,58 euro

Bulgaristan: 0,52 euro

Türkiye: 0,49 euro

Macaristan: 0,36 euro