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Ekonomi

Enerji korkusu Avrupa'yı sardı! Halka çağrı yaptılar: Kapıları kapatın, ışıkları söndürün

Ekolojik Geçiş Bakanı Agnes Pannier-Runacher, Fransa'daki dükkanlara klima kullanırken kapıları kapatmaları ve enerji israfını azaltmak amacıyla neon aydınlatmayı sınırlamaları kuralı getireceklerini söyledi.

TRT Haber25 Temmuz 2022 Pazartesi 09:55 - Güncelleme:
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Runacher, Journal du Dimanche gazetesine verdiği demeçte, bazı bölgelerde halihazırda yürürlükte olan bu kuralların Fransa genelinde uygulanacağını duyurdu.

Avrupa'daki enerji maliyetleri, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden bu yana hızla arttı.

Mağazalar, klima kuralını ihlal ettikleri için 750 euroya kadar para cezasına çarptırılacak.

Pannier-Runacher yerel radyo istasyonu RMC'ye, klima açıkken kapıları açık bırakmanın "saçma" olduğunu söyledi.

Journal du Dimanche'ye verdiği demeçte, önümüzdeki günlerde enerji israfıyla ilgili iki kararname çıkaracağını söyledi.

Birincisi, şehrin büyüklüğü ne olursa olsun ışıklı reklam yasağını 01:00 ile 06:00 saatleri arasında genişletilcek. İkincisi, klima ve ısıtma çalışırken mağazaların kapılarını açmasını yasaklayacak." dedi.

Neon tabela yasağı, nüfusu 800 binin altında olan bölgelerde zaten yürürlükte. Havaalanları ve istasyonlar ise kuraldan muaf.

Fransa aşırı sıcak hava yaşamaya devam ediyor ve klima talebi artıyor.

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