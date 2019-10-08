Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki kararlılığının hiçbir şekilde engellenemeyeceğini belirterek, “Yavuz sondaj gemimiz, cumartesi günü lokasyonuna ulaştı ve sabitleme çalışmalarına başladı. Son hazırlıklar tamamlandı. İnşallah bugün sabah Yavuz yeni sondajına başlayacak. Matkap dönmeye başlayacak. Haberi her an gelebilir. Akdeniz’de enerji korsanlığına geçit vermeyeceğiz” dedi.

HER AN BULABİLİRİZ

Dönmez, Türkiye Enerji Zirvesi’nin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye’nin sürdürülebilir piyasa ekonomisi anlayışına dayalı fırsatlar sunan bir ülke olduğunu söyledi. Türkiye’nin artık bölgesinde enerji sektöründe bir rol model olduğunu vurgulayan Dönmez, son 16 yılda sektöre 100 milyar doların üzerinde yatırım yapıldığını anımsattı.

Dönmez, petrol ve gazda arama ve üretim çalışmalarının da hızlandırıldığını, denizlerde Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) ruhsat sahalarında sismik arama ve sondaj çalışmalarının sürdüğünü anlattı. Akdeniz’de Türkiye’nin kararlılığı ve ciddiyetini tüm dünyanın anlaması gerektiğini vurgulayan Dönmez, “Türkiye olarak Akdeniz’deyiz, KKTC’nin ve Kıbrıs Türklerinin haklarını sonuna kadar savunacağız. Geçtiğimiz hafta Yavuz’un yeni bir seferde olduğunu, Güzelyurt-1’e doğru sondaj yapmak üzere yola çıktığını duyurmuştuk. Cumartesi günü lokasyonuna ulaştı ve sabitleme çalışmalarına başladı. Son hazırlıklar tamamlandı. İnşallah bugün ya da yarın sabah Yavuz yeni sondajına başlayacak. Matkap dönmeye başlayacak. Haberi her an gelebilir” ifadelerini kullandı.

HAK ARAYACAĞIZ

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki haklılığının Birleşmiş Milletler nezdinde de kayıtlı olduğunun altını çizen Dönmez,” Biz, uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımızın farkındayız. Hiçbir güç bizi çalışmalarımızdan alıkoyamaz” dedi.