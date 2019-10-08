''Enerji korsanlığına geçit vermeyeceğiz''
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Akdeniz’deki enerji arama faaliyetlerinin kararlılıkla süreceğini belirtti. Dönmez “Bugün yarın Yavuz sondajına başlayacak. Matkap dönmeye başlayacak. Haberi her an gelebilir. Enerji korsanlığına geçit vermeyeceğiz” dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki kararlılığının hiçbir şekilde engellenemeyeceğini belirterek, “Yavuz sondaj gemimiz, cumartesi günü lokasyonuna ulaştı ve sabitleme çalışmalarına başladı. Son hazırlıklar tamamlandı. İnşallah bugün sabah Yavuz yeni sondajına başlayacak. Matkap dönmeye başlayacak. Haberi her an gelebilir. Akdeniz’de enerji korsanlığına geçit vermeyeceğiz” dedi.
HER AN BULABİLİRİZ
Dönmez, Türkiye Enerji Zirvesi’nin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye’nin sürdürülebilir piyasa ekonomisi anlayışına dayalı fırsatlar sunan bir ülke olduğunu söyledi. Türkiye’nin artık bölgesinde enerji sektöründe bir rol model olduğunu vurgulayan Dönmez, son 16 yılda sektöre 100 milyar doların üzerinde yatırım yapıldığını anımsattı.
Dönmez, petrol ve gazda arama ve üretim çalışmalarının da hızlandırıldığını, denizlerde Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) ruhsat sahalarında sismik arama ve sondaj çalışmalarının sürdüğünü anlattı. Akdeniz’de Türkiye’nin kararlılığı ve ciddiyetini tüm dünyanın anlaması gerektiğini vurgulayan Dönmez, “Türkiye olarak Akdeniz’deyiz, KKTC’nin ve Kıbrıs Türklerinin haklarını sonuna kadar savunacağız. Geçtiğimiz hafta Yavuz’un yeni bir seferde olduğunu, Güzelyurt-1’e doğru sondaj yapmak üzere yola çıktığını duyurmuştuk. Cumartesi günü lokasyonuna ulaştı ve sabitleme çalışmalarına başladı. Son hazırlıklar tamamlandı. İnşallah bugün ya da yarın sabah Yavuz yeni sondajına başlayacak. Matkap dönmeye başlayacak. Haberi her an gelebilir” ifadelerini kullandı.
HAK ARAYACAĞIZ
Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki haklılığının Birleşmiş Milletler nezdinde de kayıtlı olduğunun altını çizen Dönmez,” Biz, uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımızın farkındayız. Hiçbir güç bizi çalışmalarımızdan alıkoyamaz” dedi.
Güneydoğu’da petrol Trakya’da gaz bulundu
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye’nin sadece denizlerde değil, karada da petrol ve gaz aramalarına hızla devam ettiğini belirterek, “Güneydoğu’da bir petrol keşfimiz var. Yakın bir süre içinde açıklayacağız. Trakya’da da gaz keşfimiz var. Bunların testleri henüz tamamlanmadığı için lokasyonlarını açıklamıyoruz fakat bunlar sevindirici gelişmeler” dedi.
Elektrikte hizmet kalitesi bonus sistemiyle artacak
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, elektrik sektöründe yeni bir döneme girildiğini belirterek, “Yeni tarife döneminde şirketlerimize bizim bir takım bonuslarımız olacak. Tüketici senden memnunsa senin kazancın çok olacak. Yani karşındaki müşteri senden memnun olacak. Müşteri senden memnun değilse kazanmayacaksın, memnunsa kazanacaksın” dedi.
YENİ ZAM YOK
Yılmaz, bu yıl elektrik fiyatlarında yeni zam yapılmayacağını da söyledi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar da Yavuz gemisi ile üç ay içinde netiice alabileceklerini ifade etti.
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