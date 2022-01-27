Enerji krizi Avrupa'yı sarsarken utandıran tablo! O santral yeniden açıldı

star.com.tr 27 Ocak 2022 Perşembe 16:02 - Güncelleme: 27 Ocak 2022 Perşembe 16:02

Ekonomiler koronavirüs pandemisinden kurtulmaya çalışırken, dünya genelinde doğal gaz sıkıntısının ardından enerji fiyatları geçen yıl keskin bir şekilde yükseldi.



Enflasyondaki artışın bir bileşeni olan enerji maliyetlerindeki artış, tüm dünyada hane faturalarına da yansıdı.

Öte yandan, doğrudan Rusya'dan Almanya'ya (dolayısıyla Avrupa'ya) enerji akışı için inşa edilen Nord Stream 2 (Kuzey Akım 2) boru hattı, Ukrayna krizi nedeniyle onaya takıldı.

Sert geçen kışın ortasında, Avrupalılar enerji talebini karşılayamıyor. Ayrıca AB, neyin "sürdürülebilir" enerjiyi oluşturması gerektiği konusunda da derinden bölünmüş durumda.

ENERJİ KRİZİNE DAYANAMAYAN İSPANYA KÖMÜR SANTRALİNİ YENİDEN AÇTI

Enerji krizinin baskısına dayanamayan İspanya, üç yıl önce kapatılan, Cebelitarık körfezinde bulunan Los Barrios termik santralini, yeniden hizmete alıyor.

2014 yılında 567 Megawatt kapasiteye sahip olan kömür santrali, kış aylarında artan enerji talebi nedeniyle yeniden devreye alındı.

Yerel bir yayın kuruluşu olan CanalSur, yeniden hizmete alma girişiminin, şu anda tesisi işleten Viesgo Group'un devre dışı bırakma planlarını durduracağı anlamına gelmediğini yazdı.

Tesisin bunun yerine, yenilenebilir enerji kaynakları kullanan bir tesise dönüştürülmeden önce geçici olarak kömür enerjisi sağlayacağı bildirildi.

Şirkete yakın kaynaklar, tesisin 23 Ocak'ta yeniden faaliyete geçeceğini ve enerjinin İspanya ulusal şebekesine akacağını söylemişti.

Çarşamba günü, elektrik santrali için kömür boşaltan bir gemi görüntülendi.

'AB'Yİ UTANDIRAN GÖRÜNTÜ'

Dünya emisyon sorunları ve yenilenebilir enerji kaynaklarını artırma çabasındayken, kapatılan kömür santralinin yeniden açılması Avrupa'da enerji krizinin boyutunu gözker önüne serdi.

İngiliz Express gazatesi haberi, 'İspanya'da kömür santralinin yeniden açılması, AB'yi utandırıyor' başlığıyla okuyucularına servis etti.

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