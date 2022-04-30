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Ekonomi

Enerji krizine çözümü Türkiye'nin yanı başında buldular! Petrolde nefes aldıran gelişme

Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle Avrupa Birliği Rusya'ya karşı enerji ambargosu uygulama kararı alacağını duyurmuştu. Petrolün önemli bir kısmını Azerbaycan'dan karşılamayı bekleyen AB ülkeleri gerekli enerjiyi karşılayacağını umuyor.

Star Gazetesi30 Nisan 2022 Cumartesi 21:59 - Güncelleme:
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Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle Avrupa'da petrol endişesi yaşanıyor. Rusya Federasyonu'ndan petrol ithalatına getirilen yasak, AB yaptırımlarının altıncı paketindeki en önemli önlem olacak. AB ise petrol ve enerji ihtiyacını Körfez ülkeleri, Nijerya, Kazakistan ve Azerbaycan'dan karşılamaya çalışacağını söyledi.

PETROL VE ENERJİ KRİZİ AŞILMAYA ÇALIŞILACAK

AB'nin Rus petrolünü terk etme yönünde beklenen kararının açıklanmasının ardından Avrupa ülkeleri başta Azerbaycan olmak üzere Körfez ülkeleri, Nijerya ve Kazakistan'ın kapısını çalacak. New York Times'ın aktardığı bilgiye göre, "Avrupa Birliği ülkelerinin önümüzdeki hafta başlarında Rus petrolüne aşamalı bir ambargoyu onaylamaları muhtemel. Planlanan ambargonun kademeli olsa da dünya petrol fiyatlarını etkilemesi bekleniyor. Bloğun daimi temsilcileri 4 Mayıs Çarşamba günü bir araya gelecek ve önümüzdeki haftanın sonuna kadar ambargonun nihai onayını açıklayacaklar."

Belirtildiği gibi, Rusya Federasyonu'ndan petrol ithalatına getirilen yasak, AB yaptırımlarının altıncı paketindeki en önemli önlem olacak.

Star Gazetesi

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