Enerji krizine kardeş ülke son verdi! Doğal gazda nefes aldıran gelişme

Küresel doğal gaz tedariğinde yaşanan sıkıntılar ve bölgesel çatışmalara sebebiyle kardeş ülke Azerbaycan Avrupa'ya gaz ihracatında kendini kanıtladı. Bunu Güney Gaz Koridoru ile başaran Azerbaycan, Avrupa ülkelerinin enerji krizine çözüm arayışı için gerçekleştirdiği ithalatta güvenli tek adres haline geldi.

KARDEŞ ÜLKE GÜVENLİ LİMAN KABUL EDİLİYOR

Avrupa'nın güneydoğu ülkeleri için çok önemli yere sahip Güney Gaz Koridoru, ile sağlanan doğalgaz tedariği gelecekte tüm Avrupa kıtasına da yayılacağı tahmin ediliyor.

Bu bağlamda Avrupa'ya gaz tedariğinde Azerbaycan güvenilir bir ortak olduğunu kanıtladı ve kısa sürede Avrupa pazarı da dahil olmak üzere gaz ihracatını artırmayı başardı.

AB EKONOMİSİ İÇİN VAZGEÇİLMEZ

Son küresel olaylar ışığında, Avrupa, enerji kaynaklarından yoksun kalma riski nedeniyle Güney Gaz Koridoru üzerinden daha fazla Azerbaycan gazı tedarik etmek istediğini ve aksi durumda bunun AB'nin endüstrisi ve ekonomisi üzerinde olumsuz bir etkisi olacağını açıkça belirtti.

Söz konusu Güney Gaz Koridoru, Avrupa'nın enerji güvenliğinin sağlanmasında çok önemli bir rol üstlendi. Koridor, Avrupa'ya gaz arzının çeşitlendirilmesini sağlayarak ve aynı zamanda Avrupa'nın daha ucuz gaz almasına olanak tanıdı. Aynı zamanda, Avrupa'ya gaz arzının artması, ülke bütçesinin yenilenmesine olanak sağladığı için Azerbaycan ekonomisi de bu açıdan büyük başarı elde etti.

Güney Gaz Koridoru aracılığıyla ilave gaz akışı sağlamak, Avrupa'nın enerji kaynaklarını çeşitlendirme çabalarına önemli bir katkı sağlayacak.

RESMİ ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Öte yandan bu ayın başlarında Azerbaycan Enerji Bakanı Parviz Shahbazov ve AB Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Komisyon Üyesi Oliver Varhelyi, Güney Gaz Koridoru'nun yeni enerji pazarlarına genişletilmesi konusunda işbirliğini kapsayan alanlarda yoğun temasın önemini tartıştı.

Aynı zamanda, Güney Gaz Koridoru AB-Azerbaycan ilişkilerini daha da yakınlaştırarak, Azerbaycan'ın Avrupa'nın gözünde güvenilir bir gaz tedarikçisi olduğu imajını güçlendirdi.

HEDEF 50 MİLYAR METREKÜP

Azerbaycan hükümetinin 2026 yılına kadar ülkede petrol ve gaz üretimi için öngördüğü tahmine göre, 2023'te yaklaşık 48 milyar metreküp, 2024'te 49 milyar metreküp ve 2025'te yaklaşık 50 milyar metreküp doğal gaz üretilecek.

Dünyanın en büyük doğal gaz ithalatçısı olan Avrupa pazarına doğrudan erişimi olan Azerbaycan, ihracat fırsatlarını da çeşitlendirerek, Avrupa'ya güvenli enerji akışını artırmak için büyük fırsatlar ortaya çıkardı.