İSTANBUL 31°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Temmuz 2025 Çarşamba / 21 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,2553
  • EURO
    47,1533
  • ALTIN
    4354.98
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Enerji öncelikli hedef! Körfez devi Türkiye'nin radarında
Ekonomi

Enerji öncelikli hedef! Körfez devi Türkiye'nin radarında

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Yatırım Bakanı ve ADQ CEO'su Muhammed Hasan Al Suvaidi ve Sanayi ve İleri Teknoloji Bakanı, ADNOC Başkanı Sultan Ahmed Al Cabir ile bir araya geldi.

HABER MERKEZİ16 Temmuz 2025 Çarşamba 17:27 - Güncelleme:
Enerji öncelikli hedef! Körfez devi Türkiye'nin radarında
ABONE OL

Bakan Bayraktar, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Külliye'de Bakan Kacır birlikte, BAE Yatırım Bakanı Suvaidi ve Sanayi ve İleri Teknoloji Bakanı Al Cabir ile bir araya geldiklerini ifade etti.

Görüşmede yenilenebilir enerjiden hidrokarbonlara kadar iki ülke arasında gerçekleştirilebilecek yatırım imkanlarının ele alındığı ifade edildi.

Bakan Bayraktar ayrıca, "Ülkelerimiz arasında iş birliği imkanları çok yüksek. Enerji alanında yeni projelerle ilişkilerimizi güçlendirecek, birlikte bölgesel iş birliğimizi daha da ileriye taşıyacağız" dedi.

ÖNERİLEN VİDEO

Esenyurt'ta 2 kadına önce laf attılar sonra darp ettiler: Yardıma çevredekiler koştu! İşte o anlar...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.