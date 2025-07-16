Enerji öncelikli hedef! Körfez devi Türkiye'nin radarında

Bakan Bayraktar, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Külliye'de Bakan Kacır birlikte, BAE Yatırım Bakanı Suvaidi ve Sanayi ve İleri Teknoloji Bakanı Al Cabir ile bir araya geldiklerini ifade etti.

Görüşmede yenilenebilir enerjiden hidrokarbonlara kadar iki ülke arasında gerçekleştirilebilecek yatırım imkanlarının ele alındığı ifade edildi.

Bakan Bayraktar ayrıca, "Ülkelerimiz arasında iş birliği imkanları çok yüksek. Enerji alanında yeni projelerle ilişkilerimizi güçlendirecek, birlikte bölgesel iş birliğimizi daha da ileriye taşıyacağız" dedi.