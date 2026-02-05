Enerji piyasalarında dikkat çeken sevkiyat! İki dev gemi geliyor

İSTANBUL 14°C / 10°C
5 Şubat 2026 Perşembe
Ekonomi

ABD ve Umman'dan hareket eden iki LNG gemisinin 15 Şubat'ta Marmara Ereğlisi LNG Terminali'ne yanaşması bekleniyor.

5 Şubat 2026 Perşembe 14:14
ABD ve Umman'dan yola çıkan Marvel Kite ve Zoe Knutsen adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemilerinin 15 Şubat'a kadar Türkiye'de olması bekleniyor.

Uluslararası gemi takip verilerine göre, Umman'ın Sur kenti yakınlarında bulunan Qalhat LNG Terminali'nden 9 Ocak'ta yola çıkan Zoe Knutsen LNG gemisi Moritanya açıklarında seyrine devam ediyor.

ABD'nin Lake Charles LNG Terminali'nden 28 Ocak'ta yola çıkan Marvel Kite ise Bahamalar açıklarında seyrini sürdürüyor.

Fransa bandıralı Zoe Knutsen'in 12 Şubat'ta, Singapur bandıralı Marvel Kite'ın ise 15 Şubat'ta Marmara Ereğlisi LNG Terminali'ne yanaşması bekleniyor.

Kapasiteleri 174 bin metreküpe ulaşan gemilerden Marvel Kite 2019'da, Zoe Knutsen ise geçen yıl inşa edilmişti.

