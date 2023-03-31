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Ekonomi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), destekleme bedelinin belirlenmesinde kullanılacak olan 'azami uzlaştırma fiyatları', megavatsaat başına Doğal gaz/Fueloil/Nafta/LPG/Motorin için 2 bin 550 lira, yerli ve ithal kömür için 1800 lira, diğer kaynaklar için 1700 lira olarak belirlendi.

AA31 Mart 2023 Cuma 10:43 - Güncelleme:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı
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EPDK'nin konuya ilişkin kurul kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kaynak Bazında Destekleme Bedelinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ilişkin Usul ve Esasların 4'üncü maddesinin 1'inci ve ikinci fıkraları kapamında,1 Nisan tarihinden itibaren 6 ay süreyle, tüketiciyi ve/veya maliyeti yüksek üretimi desteklemek amacıyla destekleme bedeli uygulanacak.

Ayrıca, Kaynak Bazında Destekleme Bedelinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ilişkin Usul ve Esasların 8'inci maddesi çerçevesinde, piyasa katılımcılarının fatura son ödeme tarihi geçmemiş fatura dönemleri için faturalarına yansıması öngörülen destekleme bedeli borç tutarlarına ilişkin olarak Usul ve Esasların 8'inci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde hesaplanacak ve piyasa işletmecisine sunmakla yükümlü oldukları teminat tutarlarının 30 eylül tarihine kadar yüzde 50 oranındaki kısmını sunacak.

- ELEKTRİK FİYATLARI

EPDK, serbest piyasadaki elektrik tavan fiyatını da 1 Nisan'dan itibaren megavatsaat başına 2 bin 600 lira olarak belirledi.

Konuya ilişkin "Gün Öncesi Piyasasında ve Dengeleme Güç Piyasasında Asgari ve Azami Fiyat Limitlerinin Belirlenmesine İlişkin Usul Ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar" Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Kurul tarafından yeni bir karar alınıncaya kadar, ilgili piyasalarda asgari fiyat limitleri megavatsaat başına 0 lira , azami fiyat limitleri ise megavatsaat başına 2 bin 600 lira olarak uygulanacak.

Ayrıca Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) tarafından uygulanacak aktif elektrik enerjisi toptan satışında, dağıtım şirketlerine teknik ve teknik olmayan kayıp enerji kapsamında yapılan satışların kilovatsaat başına 50,0000 kuruş olarak uygulanmasına karar verildi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, EÜAŞ tarafından uygulanacak aktif elektrik enerji toptan satış bedeli, dağıtım şirketlerine teknik ve teknik olmayan kayıp enerji kapsamında yapılan satışlarda kilovatsaat başına 50,0000 kuruş olarak belirlendi. Bu bedel, dağıtım şirketlerine genel aydınlatma kapsamında yapılan satışlarda ise kilovatsaat başına 380,0000 kuruş olarak uygulanacak.

- YEKDEM MALİYETLERİ

EPDK, 2023 yılının Nisan ayı ve sonrası için tedarik edilen birim enerji miktarı başına öngörülen Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması (YEKDEM) maliyetlerini belirledi.

Konuya ilişkin kurul kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 2023 Nisan-Aralık döneminde YEKDEM maliyeti megavatsaat başına 9,52 lira ile 118,05 lira arasında değişecek.

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