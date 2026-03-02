Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı da olan Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uluslararası ekonomik işbirliğinden sorumlu özel temsilcisi Kiril Dmitriyev, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, Goldman Sachs'in Avrupa'daki doğal gaz fiyatlarının yüzde 130 artabileceğine yönelik raporunu alıntılayan Dmitriyev, "Sadece bir petrol şoku değil, aynı zamanda bir doğal gaz şoku." ifadelerine yer verdi.

Dmitriyev, Avrupa Birliği'nde (AB) doğal gaz fiyatlarının yüzde 22 arttığını ve yakında daha da artabileceğini belirterek, "AB'nin ucuz ve güvenilir Rus gazından kaçınma konusundaki stratejik hatası geri tepiyor. Avrupa hayatta kalabilmek için yine Rusya'ya ihtiyaç duyacak." değerlendirmesinde bulundu.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırıları sonrası küresel enerji tedariki açısından kritik önemde olan Hürmüz Boğazı'ndaki tanker trafiğinin büyük ölçüde durma noktasına gelmesiyle Avrupa gaz fiyatları haftaya yüzde 20'den fazla artışla başladı.

Ukrayna savaşı öncesinde Avrupa'nın en büyük doğal gaz tedarikçisi konumunda bulunan Gazprom, yaklaşık 50 yıl süren boru hattı yatırımlarıyla 2022'ye kadar kıtadaki pazar payını yüzde 40'a kadar çıkarmıştı.

Yaptırımlar nedeniyle müşterilerini ABD, Katar ve Norveç gibi sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedarikçilerine kaptıran Gazprom, 2024'te Avrupa'ya yaklaşık 15 milyar metreküp doğal gaz sevk ederken, bu hacim 2021'de 201,7 milyar metreküp seviyesindeydi.

