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Enerji ve madencilikte ocakta 84 şirket kuruldu

Enerjinin alt sektörlerinden elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı ile madencilik ve taş ocakçılığı alanında, ocakta 84 şirket ve 19 gerçek kişi ticari işletmesi kuruldu.

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Enerjinin alt sektörlerinden elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı ile madencilik ve taş ocakçılığı alanında, ocakta 84 şirket ve 19 gerçek kişi ticari işletmesi kuruldu.
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB), ocak ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerine göre, ocakta toplam 11 bin 351 şirket ve gerçek kişi ticari işletmesi faaliyete geçti, 4 bin 914 şirket ve gerçek kişi ticari işletmesi de kapandı.
 
Ocakta kurulan şirketlerin 39'u elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımında, 45'i madencilik ve taş ocakçılığı alanında faaliyete geçti.
 
Kurulan gerçek kişi ticari işletmesi sayısı da ocakta elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımında 13, madencilik ve taş ocakçılığında ise 6 oldu.
 
Böylece, ocakta söz konusu sektörlerde 84 şirket ve 19 gerçek kişi ticari işletmesi kuruldu. Geçen yıl aralıkta bu alanlarda faaliyet göstermek üzere 84 şirket ve 12 gerçek kişi ticari işletmesi kurulmuştu.
 
Öte yandan ocakta, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretim ve dağıtımı sektöründe faaliyet gösteren 121 şirket ile 5 gerçek kişi ticari işletmesi de kapandı. Madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe ise 7 şirket ile 2 gerçek kişi ticari işletmesi faaliyetlerine son verdi.

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