Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Tancan'dan 'enerji' açıklaması

Tancan, Gaziantep Ticaret Odasında düzenlenen programda, Türkiye'nin dünyada ekonomik olarak büyüyen nadir ülkelerden olduğunu söyledi.

Dünyada birçok ülkenin büyümekten ziyade küçüldüğüne dikkati çeken Tancan, "Bu büyüme doğal olarak enerjide de bir büyümeyi mecbur ediyor, gerektiriyor. Büyüme için gerekli olan enerji kesintisiz, sağlıklı, kaliteli bir şekilde karşılanmadığı taktirde büyümenin de hedeflenen noktalara ulaşması mümkün değil. Onun için Bakanlık olarak her zaman hedefimiz tüm enerji talebinin sağlıklı ve kaliteli şekilde temin etmektir." dedi.

Tancan, yenilenebilir enerjiye dair büyük işletmelerin kurulduğuna işaret ederek, Türkiye'de bağımsız enerji ve aksam üretimi için teşvikte bulunduklarını dile getirdi.

Yılmaz ise Türkiye'nin gelecekte enerji tedarik merkezlerinden olacağını belirtti.

Tedarik merkezi olmak için enerji merkezine de ihtiyaç olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Kendi enerjin sana yetiyorsa ve enerji üssü olabiliyorsan tedarikçi olursun. Aksi takdirde o iddianı gerçekleştirmemiş olursun. Dolayısıyla biz de elimizden gelen imkanları hep enerji sektörüne kullandırmaya çalıştık." diye konuştu.

Yılmaz, yenilenebilir enerjide Türkiye'nin bir üs merkezi yapılması ve sanayici, tüccar, tüketicinin kendi enerjisini üretmesi gerektiğini dile getirdi.

EPDK'nın bu yönde ciddi hamleler yaptığına işaret eden Yılmaz, "Bizim yaklaşık 10 bin megavat kurulu gücümüz vardı, sanayicilere yeni 8 bin 600 megavata yakın yeni kapasite tahsis ettik. Bu enerjinin üretildiği yerde tüketilmesi, tüketildiği yerde ise üretilmesi demektir." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, enerjinin sadece santrallerde üretilmeyeceğinin altına çizerek, şunları kaydetti:

"Tüketim ve üretim eşzamanlı oluyor. Ürettiğini anında tüketiyorsun ve bu sisteme güzel balans ayarı oluyor. 25 bin megavatlık yenilenebilir enerji başvurularını açtık ve bu hakikaten ciddi bir yatırım. Bu husustan iş dünyasına 'gelin buraya yatırım yapın." dedim. Çünkü depolamalı rüzgar ve güneş enerjisi diye... Önce biraz maliyet filan denildi, şimdi Allah'a şükür dün itibarıyla 252 bin megavat başvuru oldu. Yani 10 katından fazla bir başvuru oldu. Bunun meyvelerini birkaç yıl içerisinde göreceğiz ve Türkiye'de sanayicilere bunun nasıl bir avantaj olduğunu hep birlikte göreceğiz."