24°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,0162
  • 6,7481
  • 249.694
  • 87.719
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yapısında değişiklik

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının teşkilat yapısına ilişkin değişiklikleri içeren Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Cumhurbaşkanlığı'nın konuya ilişkin kararnamesi, bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 170. maddesinin başlığı "Nükleer Enerji Genel Müdürlüğü" yerine "Nükleer Enerji ve Uluslararası Projeler Genel Müdürlüğü" olarak değiştirildi.

Söz konusu müdürlük, milletlerarası transit petrol ve doğal gaz geçiş projelerinin her aşamasında hukuki, teknik, idari ve mali konulardaki hizmetlerin gerçekleştirilmesi için hizmet satın alınmasını sağlayacak, milletlerarası tahkime gidilmesi durumunda Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile koordineli olarak tahkim davalarını takip edecek ve teminat mektuplarının teminini zamanında yerine getirmekle yükümlü olacak.

Nükleer Enerji ve Uluslararası Projeler Genel Müdürlüğü, milletlerarası transit petrol ve doğal gaz geçiş proje anlaşmaları uyarınca yatırımcıya sağlanması öngörülen tüm haklar, ruhsatlar, vizeler, izinler, sertifikalar, yetkilendirmeler, kabuller ve onaylar ile ilgili gerekli işlemleri yürütecek, milletlerarası transit petrol ve doğal gaz geçiş proje yatırımcılarının talep ettiği dokümantasyon, veri ve diğer bilgileri sağlayacak, söz konusu proje anlaşmalarının hükümleriyle uyum sağlamak üzere gerekli hukuki düzenlemelerin yapılması için öneride bulunarak çalışmalar yapacak.

Müdürlük, bu projelerin etkin bir şekilde yürütülmesi için gerekli faaliyetlerde bulunacak ve projeler kapsamındaki arazi kamulaştırma bedeli, teminat bedelleri ve transit geçiş ücretinin tahsiliyle ilgili işlemleri, sigorta işlemlerini yürütecek, milletlerarası transit petrol ve doğal gaz geçiş projeleriyle ilgili olarak bakanlıklar nezdinde koordinasyonu da sağlayacak.

"Dış İlişkiler ve Uluslararası Projeler Genel Müdürlüğü" başlığıyla yer alan 171. madde "Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü" olarak değiştirildi.

"Denetim Hizmetleri Başkanlığı" başlığıyla yer alan 172. madde "Teftiş Kurulu Başkanlığı" şeklinde değiştirildi.

Önceki kararnamenin 175. maddesinde yer alan "Personel Daire Başkanlığı" ile 176. maddesinde yer alan "Destek Hizmetleri Başkanlığı" kaldırıldı.183. maddede yer alan "Denetçi istihdamı", "Müfettiş istihdamı" olarak değiştirildi.

Bakanlıkta, Denetim Hizmetleri Başkanı, Dış İlişkiler ve Uluslararası Projeler Genel Müdürü ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı kadrolarında bulunanların görevlerinin başkaca bir işleme gerek kalmaksızın sona erdiği geçici madde ile ilan edildi.

Binali Yıldırım öğrencilerin iftar davetini kırmadı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Çin’den Türkiye açıklaması

Çin’den Türkiye açıklaması

Başına gelenler herkesi şoke etti: Halen gülüyorum, çok komik…

Başına gelenler herkesi şoke etti: Halen gülüyorum, çok komik…

Game of Thrones hayranlarından HBO'ya öfkeli mektup

Game of Thrones hayranlarından HBO'ya öfkeli mektup

Markapark Ürünlerinde Sürpriz İndirim Fırsatları

Markapark Ürünlerinde Sürpriz İndirim Fırsatları

Ünlü iş adamı hayatını kaybetti

Ünlü iş adamı hayatını kaybetti

4 futbolcu kampanya için kılını kıpırdatmadı!

4 futbolcu kampanya için kılını kıpırdatmadı!

FETÖ elebaşısı böyle talimat vermiş: Bank Asya Okçular Tepesi gibidir

FETÖ elebaşısı böyle talimat vermiş: Bank Asya Okçular Tepesi gibidir

4 bin yıl önce bakın ne yazmışlar... Kırıkkale'de bulundu

4 bin yıl önce bakın ne yazmışlar... Kırıkkale'de bulundu
 

POPÜLER HABERLER

Kargaların kadına saldırı anı kamerada

Kargaların kadına saldırı anı kamerada

Cristiano Ronaldo, Ramazan'da Müslümanların gönüllerini fethetti

Cristiano Ronaldo, Ramazan'da Müslümanların gönüllerini fethetti

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Modern bir ruh katılmış 10 muhteşem klasik araba

Modern bir ruh katılmış 10 muhteşem klasik araba

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA