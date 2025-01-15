Halkbank, Türk Hava Yolları ve Ziraat Bankası'nın ana sponsorluğu ve Türk Telekom'un iletişim sponsorluğunda, Akşam Gazetesi tarafından düzenlenen Akşam Future&Trends Summit, Enerjinin Geleceği oturumuyla sona erdi.

"FİZİKİ DÜNYA VE SİBER DÜNYA ARTIK BİRLEŞMEYE BAŞLADI"

Yenilebilir kaynaklarına işaret eden Aydem Enerji Bilgi Teknolojileri Grup Başkanı Engin Kavas, "Artık yenilebilir kaynaklarını çok daha verimli kullanmak adına bir enerji şirketi olmak zorunda değilsiniz. Bir telekom şirketi olarak sanayide çatınıza güneş enerjisi paneli kurarak kendi elektrik ihtiyacınızı karşılayabilir ve fazlasını şebekeye verebilirsiniz" dedi.

Son yıllarda fiziki dünya ve siber dünyanın artık birleşmeye başladığını belirten Kavas, "Artık biz planlamayı yaparken birbirinden bağımsız yapmıyoruz. Sırf bir teknoloji trend oldu diye herhangi bir yatırım yapmıyoruz" ifadelerini kullandı.

"AVANTAJLARIMIZ VAR"

Enerji verimliliğine vurgu yapan ESCON Enerji CEO'su Onur Ünlü, "Hayatımızda bir iklim değişikliği faktörü var. Aslına bakarsanız eko sistem değişiyor hem üretim hem tüketim alışkanlıkları değişiyor. Burada da enerji verimliliği en odağa oturan yapı. Türkiye enerji verimliği konusunda potansiyeli yüksek bir ülke. Avantajlarımız var. ABD ile kıyasla daha genç bir endüstriye sahibiz" dedi.

Yurt dışı yatırımlarının zorluğuna işaret eden Limak Enerji Yurtdışı Proje Geliştirme Kıdemli Müdürü Yunus Emre İncirlioğlu, "Yurt dışında yatırım yapmak dile kolay geliyor ama aslında çok da kolay bir konu değil. Bilmediğiniz bir coğrafyada işin A'dan Z'ye mevzuatını, teknik konularını ve kültürel konularını özümseyip o coğrafyaya uygun şekilde hareket ediyor olmanız gerekiyor. Bu noktada biz daha kolay ulaşabileceğimiz Avrupa ülkelerinden başlamak istiyoruz" dedi.

Globalde güneş enerjisi ve enerji depolamanın çok revaçta olduğunu belirten İncirlioğlu, "Trende uygun hareket etmek ve coğrafyaya uygun teknolojilerin seçilmesi önemli bir konu" değerlendirmesinde bulundu.

Dünyadaki toplam kurulu güneş enerjisi gücünün yarısının Çin'de olduğunu kaydeden İncirlioğlu, "Türkiye'de teknoloji ağına geldiğimizde tabi ki çok önemli gelişmeler var. 2015-2016 yılında kendi panelimizi üretmezken şu anda bunları yapabilme durumundayız. Şu an Türkiye'de yaklaşık 70 tane güneş paneli üreticisi firma var" dedi.

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