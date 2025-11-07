İSTANBUL 20°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Kasım 2025 Cuma / 17 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,2162
  • EURO
    48,9376
  • ALTIN
    5420.71
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Enerji yolculuğunda yeni perde: Kapasitede hedef ''dört'' katı
Ekonomi

Enerji yolculuğunda yeni perde: Kapasitede hedef ''dört'' katı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin enerji dönüşümünü sadece çevresel bir gereklilik değil, ekonomik kalkınmanın da temel unsuru olarak gördüğünü belirterek, yenilenebilir enerjinin payını yüzde 60'a çıkardıklarını açıkladı. Öte yandan Yılmaz, 'Önümüzdeki yıllarda güneş ve rüzgar kapasitemizi dört katına çıkaran, düşük karbonlu üretimi destekleyen ve yeni nesil teknolojileri odağına alan daha iddialı bir enerji vizyonunu uygulamaya devam edeceğiz.' dedi.

AA7 Kasım 2025 Cuma 19:59 - Güncelleme:
Enerji yolculuğunda yeni perde: Kapasitede hedef ''dört'' katı
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Türkiye olarak enerji dönüşümünü kalkınma stratejimizin merkezine yerleştiriyoruz. Uyguladığımız enerji dönüşümü politikaları, aynı zamanda makroekonomik istikrarımıza da katkı sunmaktadır. Hükümetlerimiz döneminde, yenilenebilir enerjinin kurulu güç içindeki payını yüzde 60'a çıkardık." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, Brezilya'nın Belem kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 30. Taraflar Konferansı (COP30) kapsamındaki "COP30 Liderler Zirvesi"nin ikinci gününde "Enerji Dönüşümü" başlıklı tematik oturuma katıldı.

Cevdet Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, küresel ölçekte artan enerji talebini karşılarken güvenli, erişilebilir ve sürdürülebilir bir enerji arzının ancak bütüncül bir yaklaşımla sağlanabileceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Türkiye olarak enerji dönüşümünü kalkınma stratejimizin merkezine yerleştiriyoruz. Uyguladığımız enerji dönüşümü politikaları, aynı zamanda makroekonomik istikrarımıza da katkı sunmaktadır. Hükümetlerimiz döneminde, yenilenebilir enerjinin kurulu güç içindeki payını yüzde 60'a çıkardık. Enerji verimliliği, teknoloji yatırımları ve kaynak çeşitliliğiyle dışa bağımlılığı azaltan bir dönüşümü hayata geçirdik. Önümüzdeki yıllarda güneş ve rüzgar kapasitemizi dört katına çıkaran, düşük karbonlu üretimi destekleyen ve yeni nesil teknolojileri odağına alan daha iddialı bir enerji vizyonunu uygulamaya devam edeceğiz."

Hidrojen stratejisi, enerji verimliliği programları ve yeni teknolojilere yaptıkları yatırımlarla adil, düzenli ve kapsayıcı bir enerji dönüşümünü mümkün kılan güçlü bir altyapı oluşturduklarına işaret eden Yılmaz, sürdürülebilir bir enerji geleceği için küresel işbirliklerini önemsediklerini, ortak sorumluluğu güçlendirecek kararlı adımlar atmaya devam ettiklerini bildirdi.

3 Kasım ve Cumhuriyet'in ikinci kuruluş momenti

Bakan Bayraktar, petrol ve doğal gaz keşif çalışmalarına ilişkin TBMM'de bilgi verdi
  • cevdet yılmaz
  • COP30
  • liderler zirvesi
  • brezilya

ÖNERİLEN VİDEO

Şişli'de taksi tartışması: Kadınlar ücreti ödemeden kaçtı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.