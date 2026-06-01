  • Enerjide 15 yıllık dev imza! Azerbaycan gazı Türkiye'ye akacak
Enerjide 15 yıllık dev imza! Azerbaycan gazı Türkiye'ye akacak

BOTAŞ, SOCAR, TotalEnergies ve ADNOC arasında Azerbaycan'dan Türkiye'ye doğal gaz tedarikine yönelik önemli bir anlaşma imzalandı. Anlaşma kapsamında 2029 yılından itibaren 15 yıl boyunca Türkiye'ye toplam 33 milyar metreküp doğal gaz sağlanacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki güçlü enerji ilişkileri, Bakü Enerji Haftası'nda yeni bir aşamaya geçti.

Bakü Enerji Forumu kapsamında imzalanan doğal gaz tedarik anlaşmasıyla Absheron sahasındaki yeni üretim yatırımları kapsamında 2029'dan itibaren Türkiye'ye toplam 33 milyar metreküp doğal gaz arzı sağlanacak.

Türkiye'nin enerjide merkez ülke olma vizyonunu destekleyen bu adımın, ülkenin, bölgenin ve Avrupa'nın enerji arz güvenliğine katkı sunması hedefleniyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ocak ayı başında Azerbaycan ile toplam 33 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz tedarik anlaşması yapıldığını duyurmuş, "Azerbaycan'da Abşeron Sahası'ndan her yıl 2,25 milyar metreküplük 15 yıl boyunca da toplam 33 milyar metreküplük bir anlaşma." ifadesini kullanmıştı.

