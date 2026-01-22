İSTANBUL 11°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ocak 2026 Perşembe / 4 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,3097
  • EURO
    50,7391
  • ALTIN
    6728.38
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Ekonomi

Enerjide acele kamulaştırma kararı

Türkiye'nin çeşitli illerinde yapılacak enerji projeleri için bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

AA22 Ocak 2026 Perşembe 09:29 - Güncelleme:
Enerjide acele kamulaştırma kararı
ABONE OL

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Mut-Mersin Doğal Gaz Boru Hattı Projesi için güzergaha isabet eden taşınmazlarla, proje kapsamında inşa edilecek sabit tesisler, ulaşım yolları, enerji nakil hatları, katodik koruma hatları ve anot yataklarının yapımı amacıyla ihtiyaç duyulan taşınmazlar, mülkiyet şeklinde ya da daimi/geçici irtifak hakkı kurulmak suretiyle Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.

BOTAŞ TARAFINDAN ACELE KAMULAŞTIRILMASI KARARLAŞTIRILDI

Ayrıca, Silivri Doğal Gaz Depolama 4. Etap Projesi için güzergaha isabet eden taşınmazlarla, proje kapsamında inşa edilecek sabit tesisler, ulaşım yolları, enerji nakil hatları, katodik koruma hatları ve anot yataklarının yapımı amacıyla ihtiyaç duyulan taşınmazların, mülkiyet şeklinde ya da daimi/geçici irtifak hakkı kurulmak suretiyle BOTAŞ tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

ACELE KAMULAŞTIRILMA

Aydın'ın Buharkent ilçesine doğal gaz arzının sağlanması amacıyla Denizli'nin Sarayköy ilçesinde RMS-A doğal gaz dağıtım tesisi kurulacak. Bu kapsamda, tesisin yapımı için Kabağaç Mahallesi'nde bulunan 1055 parsel numaralı taşınmazın, tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Öte yandan, Çorum ve Yozgat illerini kapsayan doğal gaz bağlantı hattı projelerinin gerçekleştirilmesi amacıyla güzergahlar üzerindeki taşınmazlar için acele kamulaştırma yapılacak. Karar kapsamında, projeler doğrultusunda inşa edilecek sabit tesisler, ulaşım yolları, enerji nakil hatları, katodik koruma hatları ve anot yatakları için ihtiyaç duyulan taşınmazlar, mülkiyet devri ya da daimi/geçici irtifak hakkı kurulması yoluyla BOTAŞ tarafından kamulaştırılacak.

  • enerji projeleri
  • kamulaştırma
  • taşınmazlar

ÖNERİLEN VİDEO

O'Neal ile buluşmada yeni görüntü! Kazanan Cumhurbaşkanı Erdoğan

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.