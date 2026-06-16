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Ekonomi

Enerjide bölgesel entegrasyon hamlesi! Elektrik şebekeleri birleşmeye hazırlanıyor

İran Enerji Bakanı Abbas Aliabadi, Tahran ile Katar arasındaki elektrik şebekelerinin birbirine bağlanmasına yönelik teknik çalışmaların son aşamaya ulaştığını açıkladı. Aliabadi, gerekli anlaşmaların tamamlanmasının ardından projenin hayata geçirileceğini söyledi.

AA16 Haziran 2026 Salı 11:19 - Güncelleme:
Enerjide bölgesel entegrasyon hamlesi! Elektrik şebekeleri birleşmeye hazırlanıyor
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Tesnim Haber Ajansına göre Aliabadi, başkent Tahran'daki Rudşur Enerji Santrali'nin buhar ünitesinin açılış töreninde konuştu.

Aliabadi, "İran ile Katar elektrik şebekesi birbirine bağlanacak." dedi.

Ülkesinin bölgedeki en büyük elektrik üretim kapasitelerinden birine sahip olduğunu belirten Aliabadi, komşu ülkelerle elektrik bağlantılarının geliştirilmesinin Enerji Bakanlığının öncelikli hedefleri arasında yer aldığını vurguladı.

Aliabadi, İran ile Katar'ın elektrik şebekelerinin birbirine bağlanmasına yönelik teknik çalışmalarda son aşamaya gelindiğini ve gerekli anlaşmaların tamamlanmasının ardından projenin hayata geçirileceğini ifade etti.

Bölgesel elektrik entegrasyonunun enerji güvenliğini artıracağını ve ülkeler arasındaki ekonomik işbirliğine katkı sağlayacağını belirten Aliabadi, İran'ın Pakistan, Afganistan, Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan ve Irak ile elektrik alışverişi gerçekleştirdiğini, Basra Körfezi ülkeleriyle de enerji alanındaki işbirliğinin genişletilmesi için kapsamlı görüşmeler yürütüldüğünü kaydetti.

  • İran Katar elektrik şebekesi
  • enerji bakanı Abbas Aliabadi
  • teknik çalışmalar

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