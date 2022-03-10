Enerjide dengeler değişecek! Rus petrolünün rotası doğuya mı dönüyor?

Star Gazetesi 10 Mart 2022 Perşembe 11:58 - Güncelleme: 10 Mart 2022 Perşembe 12:10

ABD Başkanı Joe Biden, Moskova üzerindeki ekonomik baskıyı artıracak bir hamle yaparak, ABD'nin Rusya'dan petrol ithalatını yasaklama kararı aldığını duyurdu.

ABD'nin Rusya ekonomisinin atardamarlarından birini hedef aldığını belirten Biden, "Rus petrolü, gazı ve enerjisinin ithalatını yasaklıyoruz. Rus petrolü artık ABD limanlarında kabul edilmeyecek." ifadelerini kullandı.

Biden, bu adıma ABD Kongresi ve halkından çok büyük destek olduğuna işaret ederek, "Biz bu adımı atarken Avrupalı ortaklarımızın ve müttefiklerimizin bizimle aynı pozisyonda olmamasını anlıyoruz. ABD, Avrupa'nın tamamından daha çok petrolü kendi ülkesinde üretiyor." diye konuştu.

Öte yandan Rusya, dünyanın ham petrol ihtiyacının yüzde 10'unu ve Avrupa'nın gaz ihtiyacının yüzde 40'ını sağlıyor.

Ancak ABD, Rusya'nın 2021'de ihraç ettiği günlük 10,5 milyon varilin yalnızca %20'sini alarak sınırlı miktarda Rus petrolü satın alıyor.

AOB: ABD'DE AKARYAKIT FİYATLARI TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK SEVİYESİNE ULAŞTI

Sputnik Haber Ajansı'na konuşan Sovereign Wealth Management CEO'su Gary Korolev, kısa ve orta vadede Rus ekonomisi için sonuçların olumsuz olacağını ancak, Rusya'nın günlük petrol ihracatının sadece yüzde 8'inin ABD'ye geldiğini belirtti.

Bu yaptırımların Rusya'nın Asya'ya ve Batı ile entegre olmayan pazarlara daha agresif bir geçiş yapmasına neden olabileceğini vurgulayan Korolev, "Bu ambargo sorun yaratsa da, Rusya'nın Avrupa yaptırım rejiminin ne kadar sert veya yumuşak olacağına bağlı olarak, Asya ve Avrupa da dahil olmak üzere petrolünü satabileceği başka yerleri var" dedi.

Öte yandan Amerikan Otomobil Birliği (AOB), ABD'de benzin fiyatlarının, galon başına 4,17 dolar (litresi 1,2 dolar) ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını söyledi.

AOB ayrıca, ABD'de bir hafta önce 3.619 dolar (litresi 0,95 dolar) olan gaz fiyatının, galon başına 4,06 dolara (litresi 1,05 dolar) yükseldiğini de açıkladı.

"KARAR, ÜRÜN VE HİZMETLERDE DAHA YÜKSEK FİYATLAR ANLAMINA GELİYOR"

Rusya'dan petrol ithalat yasağının ABD'deki gaz fiyatları ve ABD ekonomisi üzerindeki etkisinin ne olacağı sorusuna ise Korolev, "Tarihsel olarak bakıldığında, benzin fiyatlarında büyük ve sürekli bir artış, ekonomik durgunluğa yol açar." dedi.

Korolev, "Birçoğu, büyük mali krizden hemen önce varil başına 140 dolarlık benzin fiyatını hatırlayabilir. Bu yine olursa tüketiciler gaza çok daha fazla harcamak zorunda kalır ve diğer mal ve hizmetler için fazla bir şey kalmaz. ABD ekonomisi için uzun vadede olumlu etkisi ise, hükümetin petrol ithalatına olan bağımlılığı azaltmak veya ortadan kaldırmak için hidrokarbon altyapısına daha fazla harcama yapmaya daha istekli olması olabilir. Bu, kaya ve açık deniz petrol sektörlerinde büyüme anlamına gelebilir. Ayrıca yeni boru hatlarının inşa edilmesi için artan potansiyel anlamına da gelebilir." ifadelerini kullandı.

Korolev, "Ayrıca bu karar, daha yüksek lojistik maliyetler nedeniyle ürün ve hizmetlerde daha yüksek fiyatlar anlamına geliyor. Tüm bunlar, nihai iş için daha düşük karlılık anlamına geliyor." dedi.

Yasağın küresel piyasa ve petrol fiyatları üzerindeki etkisi ile ilgili olarak Korolev, bu kararın yalnızca petrol fiyatlarını yüksek tutmaya hizmet edeceğine, muhtemelen Rus petrolünün de fiyatının düşüşüne katkıda bulunacağına inanıyor.

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