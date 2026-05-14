  • Enerjide dengeleri değiştirebilecek adım! Ülke petrolü Türkiye ile dünyaya açılacak
Enerjide dengeleri değiştirebilecek adım! Ülke petrolü Türkiye ile dünyaya açılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında düzenlenen Türkiye-Kazakistan İş Forumu kapanış toplantısına katıldı. Zirve çerçevesinde iki ülke arasında ekonomi, ticaret ve stratejik iş birliğini kapsayan 13 önemli anlaşmaya imza atıldı. Zirveyi yerinden takip eden bulunan Gazeteci Murat Çiçek, Kazak petrolünün Türkiye tarafından uluslararası pazara sürülmesine yönelik girişimlerini değerlendirdi.

HABER MERKEZİ14 Mayıs 2026 Perşembe 19:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temaslarını yerinde takip eden gazeteci Murat Çiçek, ziyaretin Türk dünyası açısından kritik mesajlar içerdiğini söyledi.

Çiçek'in aktardığına göre, Kasım Cömert Tokayev, Türkiye ile Kazakistan arasındaki siyasi ve ticari birlikteliğin güçlenmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önemli rol oynuyor.

Çiçek, Tokayev'in açıklamalarının, Erdoğan'ın Türk dünyası arasındaki iş birliğinde "çimento görevi" üstlendiğine işaret ettiğini ifade etti.

"AVRASYA'DA BARIŞIN ANAHTARI TÜRK DÜNYASI"

Gazeteci Murat Çiçek, zor dönemlerde verilen dayanışma mesajlarının devletler ve halklar arasında kalıcı izler bıraktığını belirtti.

Çiçek, Türkiye ile Kazakistan arasındaki yakınlaşmanın yalnızca ekonomik değil, diplomatik ve stratejik açıdan da büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, Türk dünyasının Avrasya'daki denge açısından kritik rol üstlendiğini söyledi.

ENERJİ VE ORTA KORİDOR VURGUSU

Kazakistan'ın dünya ham petrol piyasasında önemli ülkelerden biri olduğunu belirten Çiçek, Türkiye'nin enerji koridorları açısından stratejik konumuna işaret etti.

Türkiye üzerinden uluslararası pazarlara uzanan enerji hatlarının önemine değinen Çiçek, Orta Koridor'un güçlenmesinin Doğu-Batı ticaret hattında yeni fırsatlar oluşturacağını ifade etti.

