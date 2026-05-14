Enerjide dengeleri değiştirebilecek adım! Ülke petrolü Türkiye ile dünyaya açılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temaslarını yerinde takip eden gazeteci Murat Çiçek, ziyaretin Türk dünyası açısından kritik mesajlar içerdiğini söyledi.

Çiçek'in aktardığına göre, Kasım Cömert Tokayev, Türkiye ile Kazakistan arasındaki siyasi ve ticari birlikteliğin güçlenmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önemli rol oynuyor.

KAZAKİSTAN İLE KRİTİK 13 ANLAŞMAYA İMZA ATILDI



Erdoğan ve Tokayev'den ortak stratejik hamle



Çiçek, Tokayev'in açıklamalarının, Erdoğan'ın Türk dünyası arasındaki iş birliğinde "çimento görevi" üstlendiğine işaret ettiğini ifade etti.

"AVRASYA'DA BARIŞIN ANAHTARI TÜRK DÜNYASI"

Gazeteci Murat Çiçek, zor dönemlerde verilen dayanışma mesajlarının devletler ve halklar arasında kalıcı izler bıraktığını belirtti.

ERDOĞAN: TÜRK DÜNYASI YÜZYILI



"Avrasya'da barışın anahtarı Türk dünyası"



Çiçek, Türkiye ile Kazakistan arasındaki yakınlaşmanın yalnızca ekonomik değil, diplomatik ve stratejik açıdan da büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, Türk dünyasının Avrasya'daki denge açısından kritik rol üstlendiğini söyledi.

ENERJİ VE ORTA KORİDOR VURGUSU

Kazakistan'ın dünya ham petrol piyasasında önemli ülkelerden biri olduğunu belirten Çiçek, Türkiye'nin enerji koridorları açısından stratejik konumuna işaret etti.

TÜRKİYE-KAZAKİSTAN İŞ BİRLİĞİ KÜRESEL DENGELERİ GÜÇLENDİRİYOR



Türkiye üzerinden uluslararası pazarlara uzanan enerji hatlarının önemine değinen Çiçek, Orta Koridor'un güçlenmesinin Doğu-Batı ticaret hattında yeni fırsatlar oluşturacağını ifade etti.