  • Enerjide dev sevkiyat: ABD ve Cezayir'den yola çıkan LNG gemileri Türkiye'ye geliyor
Ekonomi

Enerjide dev sevkiyat: ABD ve Cezayir'den yola çıkan LNG gemileri Türkiye'ye geliyor

ABD ve Cezayir'den yola çıkan 2 sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi 24 Nisan'a kadar Türkiye'ye gelecek.

AA17 Nisan 2026 Cuma 10:28 - Güncelleme:
Enerjide dev sevkiyat: ABD ve Cezayir'den yola çıkan LNG gemileri Türkiye'ye geliyor
Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, 5 Nisan'da ABD'nin Freeport Limanı'ndan ayrılan ve İspanya açıklarında seyrini sürdüren BW Pavilion Aranda LNG gemisinin 24 Nisan'da Saros FSRU Terminali'ne yanaşması bekleniyor.

Singapur bandıralı, 173 bin 400 metreküp kapasiteli gemi 2019'da inşa edilmişti.

Cezayir'in Arzew Limanı'ndan 13 Nisan'da ayrılan ve Ege Denizi'nde seyrine devam eden Berge Arzew LNG gemisinin ise 20 Nisan'da Marmara Ereğlisi LNG Terminali'ne yanaşması öngörülüyor.

Bahamalar bayraklı, 138 bin 89 metreküp kapasiteli gemi, 2004'te inşa edilmişti.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.