Ekonomi

Enerjide istikrar! BOTAŞ: Tüm tedbirler alındı

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), Türkiye'de doğal gaz arzının kesintisiz ve güvenli biçimde sürdürülebilmesi için tüm tedbirlerin alındığını bildirdi.

AA2 Mart 2026 Pazartesi 17:45 - Güncelleme:
BOTAŞ'ın internet sitesinde yayımlanan açıklamada, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası oluşan ve küresel enerji piyasalarını etkileyen gelişmelere ilişkin değerlendirmelere yer verildi.

Türkiye'de doğal gaz arz güvenliğinin sağlanması amacıyla ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla yakın işbirliği içinde sürecin anlık olarak takip edildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"BOTAŞ, doğal gaz arzının kesintisiz ve güvenli şekilde sürdürülebilmesi amacıyla gerekli tüm tedbirleri almıştır. Kaynak çeşitliliği, uzun vadeli sözleşmeler, güçlü iletim altyapısı, depolama ve LNG gazlaştırma kapasitesi sayesinde ülkemizin doğal gaz arz güvenliğinde ve tedarik zincirinde herhangi bir risk bulunmamaktadır. İlgili tüm kurum ve kuruluşlarla yakın işbirliği içerisinde süreç anlık olarak takip edilmektedir."

