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Ekonomi

Enerjide kritik iş birliği: Türkiye'nin deneyiminden faydalanıyoruz

Türkiye ve Azerbaycan yenilenebilir enerjide iş birliği yapmayı planlıyor. Türkiye'nin yenilenebilir enerjinin geliştirilmesi, enerji verimliliği, elektrik piyasasının serbestleştirilmesi ve dengelenmesi konularındaki deneyimini Azerbaycan ile paylaştığını belirten Azerbaycan Enerji Bakanı Parviz Shahbazov, bu durumun bir avantaja dönüşerek, iki ülkenin yeşil enerji konusunda ortak çalışmalarına ivme kazandırdığını kaydetti.

Star Gazetesi6 Ekim 2022 Perşembe 17:26 - Güncelleme:
Enerjide kritik iş birliği: Türkiye'nin deneyiminden faydalanıyoruz
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Bu kapsamda, Nahçıvan'dan Türkiye'ye elektrik tedariki ve Türk şirketlerin Azerbaycan'ın kurtarılan bölgeleri için yenilenebilir enerji alanında verebileceği katkılar konusunda yapılabilecek iş birliği potansiyelleri üzerinde çalışılıyor.

Azerbaycan Enerji Bakanı Parviz Shahbazov, 2. Azerbaycan-Türkiye Enerji Forumu'nda açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin yenilenebilir enerjinin geliştirilmesi, enerji verimliliği, elektrik piyasasının serbestleştirilmesi ve dengelenmesi konularındaki deneyimini Azerbaycan ile paylaştığını belirten Shahbazov, bu durumun bir avantaja dönüşerek, iki ülkenin yeşil enerji konusunda ortak çalışmalarına ivme kazandırdığını kaydetti.

Enerji arz güvenliğini sağlamak için elektrik alanında bölgesel işbirliğini geliştirme çabalarının önemine dikkat çekti.

Shahbazov, yenilenebilir enerjinin öncelikle bir çeşitlendirme aracı olarak çok önemli olduğunu da sözlerine ekledi.

Star Gazetesi

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