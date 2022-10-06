Enerjide kritik iş birliği: Türkiye'nin deneyiminden faydalanıyoruz

Bu kapsamda, Nahçıvan'dan Türkiye'ye elektrik tedariki ve Türk şirketlerin Azerbaycan'ın kurtarılan bölgeleri için yenilenebilir enerji alanında verebileceği katkılar konusunda yapılabilecek iş birliği potansiyelleri üzerinde çalışılıyor.

Azerbaycan Enerji Bakanı Parviz Shahbazov, 2. Azerbaycan-Türkiye Enerji Forumu'nda açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin yenilenebilir enerjinin geliştirilmesi, enerji verimliliği, elektrik piyasasının serbestleştirilmesi ve dengelenmesi konularındaki deneyimini Azerbaycan ile paylaştığını belirten Shahbazov, bu durumun bir avantaja dönüşerek, iki ülkenin yeşil enerji konusunda ortak çalışmalarına ivme kazandırdığını kaydetti.

Enerji arz güvenliğini sağlamak için elektrik alanında bölgesel işbirliğini geliştirme çabalarının önemine dikkat çekti.

Shahbazov, yenilenebilir enerjinin öncelikle bir çeşitlendirme aracı olarak çok önemli olduğunu da sözlerine ekledi.

Star Gazetesi