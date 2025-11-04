Enerjide stratejik ortaklık: Türkiye ile Romanya ilişkilerini derinleştiriyor

Türkiye-Romanya Enerji Forumu'nda konuşan Türkiye Elektrik Sanayi Birliği (TESAB) Genel Sekreteri Ayten Sümer, dünyada enerji dönüşüm sürecinin ve bununla birlikte gelen paradigma değişiminin enerji sektörünün her alanında hissedildiğini söyledi.

Elektrifikasyon, dijitalleşme, yapay zeka uygulamalarının hızla gelişmeye devam ettiğini dile getiren Sümer, "Bu doğrultuda bir taraftan yenilenebilir enerji kaynaklarının şebeke entegrasyonu ve bunların doğurduğu yeni bakış açısı diğer taraftan da bu yeni paradigmanın ürettiği teknolojilerle baş başayız. Türkiye olarak biz de enerji dönüşümünü stratejilerimizin merkezine yerleştirdik." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 2053 net sıfır hedefine ulaşmak için birçok adım attığına işaret eden Sümer, ülkenin 2035'te kurulu gücünü 120 gigavata ulaştırmayı hedeflediğini ve elektrik tüketiminin 2030'da 355 teravatsaate, 2035'te ise 510 teravatsaate ulaşacağının öngörüldüğünü anlattı.

Sümer, Türkiye ile Romanya'nın enerji alanında güçlenen ilişkilere sahip olduğunu belirterek, "Enerji dönüşüm süreci yeni fırsatları da barındırıyor. Örneğin, Avrupa Birliği'ndeki (AB) elektrik fiyatları ABD'nin 2-3 katı durumunda. AB, bu durumun üstesinden gelmek için yenilenebilir enerji yatırımı ve üretimine büyük bir önem atfediyor. AB'nin rekabet gücünü artırma ve enerji ithalatına bağımlılığı azaltma aracı olarak görülen yenilenebilir enerji yatırımları daha da teşvik edilecek. Bu süreç Romanya'da yatırım yapacak olan iş insanlarımız için fırsat olarak görülmelidir ve işbirliğine açık olmalıdır." dedi.

Avrupa'da 15 yılda 4 büyük karbon yoğun sektörü dönüştürmek için yaklaşık 340 milyar avro yatırım gerekeceğinin altını çizen Sümer, "Bu dönüşüm sürecinde uzun vadeli sözleşmeler, sanayi, enerji tedarik anlaşmaları ve risk azaltma mekanizmaları gibi finansal araçlar da devreye girecek, yenilenebilir enerji maliyet avantajı daha da önem kazanacaktır. Tüm bu süreçleri göz önüne aldığımızda, büyüyen Türk enerji yatırım ortamı için ciddi fırsatlar ortaya çıktığını görüyoruz. Güçlü teknolojik altyapımız, ülkemizin kabiliyetli insan kaynağı ve sektör temsilcilerinin ve girişimleriyle enerji alanına ciddi yatırımların altına imza atmayı sürdüreceğimize inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Romanya Büyükelçisi Stefan Alexandru Tinca da Romanya'nın uzun süredir var olan ticaret açığının azalma eğilimine girmesinden memnuniyet duyduklarını belirterek, "İthalatımız ihracatımızdan fazlaydı, ancak son bir buçuk yıldır Türkiye'ye ihracatımız ithalatımızdan daha hızlı büyüyor. Liderlerimiz, ticaret hacmini yakında 15 milyar dolar seviyesine çıkarmamız gerektiği konusunda hemfikir. Bu hedefin önümüzdeki yıl ya da bir sonraki yıl gerçekleşeceğine inanıyorum. Mevcut dinamiklerle birlikte, özellikle enerji gibi bir sektörde ticaret hacminin 20 milyar dolara ulaşabileceğini düşünüyorum." diye konuştu.

Türk şirketlerinin Romanya'daki otoyollar, metro hatları, enerji projeleri gibi büyük ölçekli altyapı projelerine yatırım yaptığını ifade eden Tinca, "Genel olarak bakıldığında, Türkiye bizim için AB dışındaki en önemli ticaret ortağı. Genel sıralamada altıncı sırada yer alıyor ve Avro Bölgesi dışındaki en büyük pazarımız konumunda. Türk perspektifinden bakıldığında ise Romanya, Orta Avrupa'daki en önemli ticaret ortağı. Dinamikler olumlu ilerliyor. Türk iş dünyasının Romanya'ya artan ilgisini görmekten memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.