İSTANBUL 17°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Ocak 2026 Perşembe / 20 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,0535
  • EURO
    50,3851
  • ALTIN
    6117.16
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Enerjide tam bağımsızlık için kritik imza: TPAO dünya devi ile güçlerini birleştirdi
Ekonomi

Enerjide tam bağımsızlık için kritik imza: TPAO dünya devi ile güçlerini birleştirdi

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile ExxonMobil'in alt şirketi ESSO Exploration International Limited arasında petrol ve doğal gaz sektöründe mutabakat zaptı imzalandı.

AA8 Ocak 2026 Perşembe 16:02 - Güncelleme:
Enerjide tam bağımsızlık için kritik imza: TPAO dünya devi ile güçlerini birleştirdi
ABONE OL

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, TPAO Genel Müdürü Cem Erdem ile Exxonmobil Başkan Yardımcısı John Ardill, İstanbul'da düzenlenen törende anlaşmaya dair imzaları attı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da törene refakat etti.

Karadeniz ve Akdeniz'de yeni arama alanlarını içeren anlaşma, karşılıklı olarak kararlaştırılacak diğer potansiyel uluslararası alanları da kapsayacak.

Bayraktar, konuya ilişkin sosyal medya paylaşımında, "Milli petrol şirketimiz TPAO ile ExxonMobil alt şirketi ESSO Exploration International Limited arasında, Karadeniz ve Akdeniz'deki yeni arama alanlarını ve karşılıklı olarak kararlaştırılacak diğer potansiyel uluslararası alanları kapsayan petrol ve doğal gaz sektöründe mutabakat zaptı imzalandı. Derin deniz arama ve sondajındaki teknik yeteneklerimizi, ExxonMobil'in uluslararası deneyimiyle birleştirerek, operasyonel etkinliğimizi artırmayı ve yeni keşiflerin önünü açmayı hedefliyoruz. Enerjide bağımsız bir Türkiye hedefimiz doğrultusunda, uluslararası işbirlikleriyle kurumsal kapasitemizi güçlendiriyor ve bölgemizin enerji merkezi olma yolunda ilerliyoruz." ifadesini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Kontrolden çıkan tır eve daldı: Kaza anı anbean kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.