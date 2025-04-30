Enerjinin anahtarı Ankara'nın elinde: Doğal gazlarını satmak için Türkiye'ye muhtaçlar

Suriye'de Esad rejiminin devrilmesiyle birlikte bölgedeki güç dengeleri yeniden şekilleniyor. Türkiye, bu süreçte artan etkisiyle öne çıkarken, Rusya ise askeri varlığını koruma çabasında.

Analize göre, Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde askeri üsler kurmayı planlayarak, bölgedeki etkinliğini artırmayı hedefliyor.

Aynı zamanda, ülkenin yeniden yapılanma sürecinde ekonomik fırsatları değerlendirmeyi amaçlıyor.

Bu kapsamda, yeni Suriye yönetimiyle iş birliği içinde hareket ediyor.

Öte yandan, Rusya'nın Tartus ve Hmeimim'deki askeri üslerinin geleceği belirsizliğini koruyor. Moskova, bu üsleri korumak için yeni Suriye yönetimiyle görüşmeler yürütüyor.

ENERJİ VE TÜRKİYE

Rusya, enerji ihracatında Türkiye'ye bağımlı durumda. TürkAkım boru hattı, Rus gazının Avrupa'ya ulaşmasında kilit rol oynuyor. Bu nedenle, Moskova'nın Türkiye ile ilişkilerini zedelemek istemediği değerlendiriliyor.

Sonuç olarak, Suriye'deki gelişmeler, Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkileri yeni bir dengeye oturtuyor.

Her iki ülke de bölgedeki çıkarlarını korumak için iş birliği ve rekabet arasında hassas bir denge kurmaya çalışıyor.