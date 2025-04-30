İSTANBUL 16°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Nisan 2025 Çarşamba / 2 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,5023
  • EURO
    43,9686
  • ALTIN
    4092.61
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Enerjinin anahtarı Ankara'nın elinde: Doğal gazlarını satmak için Türkiye'ye muhtaçlar
Ekonomi

Enerjinin anahtarı Ankara'nın elinde: Doğal gazlarını satmak için Türkiye'ye muhtaçlar

ABD'li düşünce kuruluşu Stimson'da yer alan bir analiz haberde Rusya'nın enerji ihracatında Türkiye'ye bağımlı durumda olduğunun ve Rus gazının Avrupa'ya ulaşmasında kilit rol oynağı belirtildi.

HABER MERKEZİ30 Nisan 2025 Çarşamba 10:23 - Güncelleme:
Enerjinin anahtarı Ankara'nın elinde: Doğal gazlarını satmak için Türkiye'ye muhtaçlar
ABONE OL

Suriye'de Esad rejiminin devrilmesiyle birlikte bölgedeki güç dengeleri yeniden şekilleniyor. Türkiye, bu süreçte artan etkisiyle öne çıkarken, Rusya ise askeri varlığını koruma çabasında.

Analize göre, Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde askeri üsler kurmayı planlayarak, bölgedeki etkinliğini artırmayı hedefliyor.

Aynı zamanda, ülkenin yeniden yapılanma sürecinde ekonomik fırsatları değerlendirmeyi amaçlıyor.

Bu kapsamda, yeni Suriye yönetimiyle iş birliği içinde hareket ediyor.

Öte yandan, Rusya'nın Tartus ve Hmeimim'deki askeri üslerinin geleceği belirsizliğini koruyor. Moskova, bu üsleri korumak için yeni Suriye yönetimiyle görüşmeler yürütüyor.

ENERJİ VE TÜRKİYE

Rusya, enerji ihracatında Türkiye'ye bağımlı durumda. TürkAkım boru hattı, Rus gazının Avrupa'ya ulaşmasında kilit rol oynuyor. Bu nedenle, Moskova'nın Türkiye ile ilişkilerini zedelemek istemediği değerlendiriliyor.

Sonuç olarak, Suriye'deki gelişmeler, Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkileri yeni bir dengeye oturtuyor.

Her iki ülke de bölgedeki çıkarlarını korumak için iş birliği ve rekabet arasında hassas bir denge kurmaya çalışıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.