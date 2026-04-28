  • Enerjinin yeni altını masada: Türkiye-Suudi Arabistan arasında “kritik” eksen
Ekonomi

Enerjinin yeni altını masada: Türkiye-Suudi Arabistan arasında “kritik” eksen

İstanbul'da düzenlenen OECD Kritik Mineraller Forumu kapsamında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, çok sayıda ülke temsilcisiyle bir araya gelerek enerji ve madencilik alanında işbirliği mesajları verdi. Suudi Arabistan Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı Bender bin İbrahim el-Hureyf ile de bir araya gelen Bayraktar, kritik mineraller başta olmak üzere madencilik alanında son dönemde tesis ettikleri işbirliğinin geldiği noktayı değerlendirdiklerini, bu alanda yatırım, teknoloji ve tedarik zincirleri ekseninde gelişen yeni dinamikleri ele aldıklarını belirtti.

AA28 Nisan 2026 Salı 22:39 - Güncelleme:
Enerjinin yeni altını masada: Türkiye-Suudi Arabistan arasında “kritik” eksen
Bayraktar, forum kapsamında gerçekleştirdiği diplomatik temaslara ilişkin NSosyal hesabından paylaşımlarda bulundu.

MISIR İLE HİDROKARBON VE MADENCİLİK GÜNDEMİ

Forum kapsamında İstanbul'da Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Kerim Bedevi ile bir araya geldiğini belirten Bayraktar, hidrokarbonlar ve madencilik başta olmak üzere enerji alanındaki mevcut ilişkileri ve gelecek döneme ilişkin perspektifleri değerlendirdiklerini aktardı.

PERU İLE ORTAK ÜRETİM VE TEKNOLOJİ VURGUSU

Bayraktar, Peru Çevre Bakanı Nelly Paredes del Castillo ile yaptığı görüşmeye ilişkin, "Peru'nun sahip olduğu zengin yer altı kaynaklarını Türkiye'nin madencilik alanındaki tecrübesiyle bir araya getirebileceğimiz başlıkları ele aldık. Görüşmemizde iki ülkenin bu zenginliğini ortak üretim, yatırım ve teknoloji geliştirme alanlarında somut işbirliklerine dönüştürme noktasında istişarede bulunduk." ifadelerini kullandı.

KIRGIZİSTAN İLE SOMUT PROJE HEDEFİ

Kırgızistan Doğal Kaynaklar, Ekoloji ve Teknik İşler Bakanı Akyl Toktobaev ile gerçekleştirdiği görüşmeye değinen Bayraktar, iki ülke arasında özellikle kamu şirketleri öncülüğünde madencilik alanında somut projelerin hayata geçirilmesine yönelik yol haritasını ele aldıklarını kaydetti.

KRİTİK MİNERALLERDE STRATEJİK BULUŞMA

Bayraktar, Fas Enerji Dönüşümü ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Leila Benali ile yaptığı görüşmede, enerji talebindeki artış, arz güvenliği ve sürdürülebilir dönüşüm hedefleri çerçevesinde iki ülkenin önceliklerini ve birbirini tamamlayan imkanları ele aldıklarını belirterek, "Yenilenebilir enerji, doğal gaz altyapısı ve yeni nesil enerji teknolojileri alanlarında yürüttüğümüz diyaloğun somut projelere dönüşeceğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Yoğun diplomasi trafiği kapsamında Suudi Arabistan Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı Bender bin İbrahim el-Hureyf ile de bir araya gelen Bayraktar, kritik mineraller başta olmak üzere madencilik alanında son dönemde tesis ettikleri işbirliğinin geldiği noktayı değerlendirdiklerini, bu alanda yatırım, teknoloji ve tedarik zincirleri ekseninde gelişen yeni dinamikleri ele aldıklarını belirtti.

Bayraktar, Türkiye ile Suudi Arabistan arasında enerji alanında gelişen diyaloğun, uzun vadeli ve yüksek katma değerli ortaklıklarla daha da derinleşeceğine inandığını ifade etti.

