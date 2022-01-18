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Ekonomi

''Enflasyon, Avrupalıları doğrudan etkiliyor''

Avrupa Birliği (AB) dönem başkanı Fransa'nın Maliye Bakanı Bruno Le Maire, enflasyondaki artışın ağırlıklı olarak enerji fiyatlarından kaynaklandığını, buna karşı enerjide dışa bağımlılığı azaltmak gerektiğini söyledi. Le Maire, 'Enflasyon, Avrupalıları doğrudan etkiliyor. Fiyatlardaki artışa ağırlıklı olarak enerji neden oluyor.' dedi.

AA18 Ocak 2022 Salı 16:32 - Güncelleme: 18 Ocak 2022 Salı 16:32
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Le Maire, AB üyesi ülkelerin maliye bakanlarının Brüksel'de gerçekleştirdiği Ekonomik ve Mali İşler Konseyi (ECOFIN) toplantısının bitiminde açıklamalarda bulundu.

Halihazırda ekonomik büyümeyi olumuz etkileyebilecek çeşitli riskler olduğunu aktaran Le Maire, salgının henüz bitmediğini ve bu konuda ihtiyatlı olunması gerektiğini söyledi.

Le Maire, Çin ekonomisinin yavaşlamasının da diğer bir risk olduğuna işaret ederek, böyle bir durumda özellikle tedarik ve arz zincirlerinde sorunlar yaşanabileceğini vurguladı.

Bakanların toplantıda uzun biçimde enflasyondaki artışı görüştüklerine dikkati çeken Le Maire, "Enflasyon, Avrupalıları doğrudan etkiliyor. Fiyatlardaki artışa ağırlıklı olarak enerji neden oluyor." dedi.

- "UZUN VADELİ ÇÖZÜMLERE İHTİYACIMIZ VAR"

Bruno Le Maire, üye ülkelerin enerji fiyatlarındaki artışa karşı çeşitli kısa vadeli tedbirler uyguladıklarını belirterek, "Enerji kaynakları konusunda daha fazla bağımsızlık anlamına gelecek uzun vadeli çözümlere ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.

Le Maire, Fransa dönem başkanlığında, OECD kapsamında çok uluslu şirketlerden yüzde 15 oranında kurumlar vergisi alınmasına ilişkin uzlaşının AB ülkeleri tarafından onaylanması için çalışacaklarını söyledi.

Avro Bölgesi'nde, aralıkta yıllık enflasyon yüzde 5 ile kayıtlardaki en yüksek seviyesine ulaştı. Söz konusu dönemde enflasyon, Almanya'da yüzde 5,7, İspanya'da yüzde 6,7, Hollanda'da yüzde 6,4 ve Belçika'da yüzde 6,5 olarak ölçüldü.

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