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Ekonomi

Enflasyon cephesinden olumlu sinyal! Bakan Şimşek: Beklentiler iyileşiyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, haziran ayında hane halkının enflasyon beklentilerinde iyileşme yaşandığını belirterek, jeopolitik gerilimlerin azalmasıyla enerji fiyatlarında görülen normalleşmenin bu süreci desteklemesini beklediklerini söyledi. Şimşek, dezenflasyon hedefi doğrultusunda kararlı politikaların sürdürüleceğini söyledi

AA22 Haziran 2026 Pazartesi 13:57 - Güncelleme:
Enflasyon cephesinden olumlu sinyal! Bakan Şimşek: Beklentiler iyileşiyor
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, NSosyal hesabından, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) haziran ayı "Sektörel Enflasyon Beklentileri" verilerini değerlendirdi.

Jeopolitik gelişmelerin enerji fiyatlarını artırmasının, kısa vadede enflasyon görünümü üzerinde baskı oluşturarak beklentileri olumsuz etkilediğine işaret eden Şimşek, şunları kaydetti:

"Programımız sayesinde oluşturduğumuz mali alanı kullanarak, beklentilerde kalıcı bir bozulmanın önüne geçmek amacıyla eşel mobil başta olmak üzere gerekli tedbirleri hızlı ve etkin biçimde devreye aldık. Haziran ayında hane halkının 12 ay sonrası enflasyon beklentileri bir önceki aya göre 3,4 puan iyileşti. Jeopolitik gerilimlerin azalmasıyla enerji fiyatlarındaki normalleşmenin, beklentilerdeki iyileşmeyi desteklemesini bekliyoruz. Dezenflasyon hedefimiz doğrultusunda kararlılıkla çalışmayı sürdürüyoruz."
  • Hazine Bakanı
  • Enflasyon Beklentileri
  • Dezenflasyon Hedefi

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