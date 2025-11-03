İSTANBUL 20°C / 14°C
Ekonomi

Enflasyon farkı açıklandı! Emekli ve memur maaş zammı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayı enflasyon oranını yüzde 2,55 olarak açıkladı. Böylece memur ve emeklilerin maaşlarının baz alındığı 4 aylık toplam enflasyon oranı da yüzde 10,25 olarak gerçekleşti.

IHA3 Kasım 2025 Pazartesi 10:52
Enflasyon farkı açıklandı! Emekli ve memur maaş zammı belli oldu
TÜİK, emekli ve memur maaşları başta olmak üzere birçok konuda belirleyici olan mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon oranı Ekim ayında yüzde 2,55, yıllık bazda ise yüzde 32,87 arttı.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİNE YÜZDE 10,25 ZAM

Her yıl ocak ve temmuz ayları olmak üzere yılda iki kez zam alan memur, memur emeklileri, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin de 4 aylık enflasyon rakamlarının netleşmesiyle birlikte maaş zam oranları belli olmaya başladı. Bu çerçevede 4 aylık enflasyon oranlarına bakıldığında SSK ve Bağ-Kur emeklileri, temmuz ayında 2,06, ağustos ayında 2,04, eylül ayında ise 3,23, ekim ayında ise 2,55, toplamda ise 10,25 oranında zammı garantiledi.

Yapılacak bu zam Ocak 2026'daki maaşlara yansıyacağı için kasım ve aralık ayında açıklanacak olan aylık enflasyon oranında birikimli olarak hesaplanacak.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNE YÜZDE 16,56 ZAM

Ocak ayında yüzde 11 oranında toplu sözleşme zammı alacak memur ve memur emeklilerine ise toplu sözleşme zammını aşan enflasyon farkı kadar zam yapılacak. Ekim sonu itibarıyla toplam enflasyon yüzde 10,25'i aşmış durumda. Memur zammında belirleyici olan 4 aylık enflasyon farkı ise yüzde 5,00 olarak açıklanmasıyla 8.Dönem Toplu sözleşmesi ile belirlenen yüzde 11 ilave edilmesi halinde toplam yüzde 16,56 kümülatif zam meydana gelecek.

