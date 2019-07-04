Enflasyon gıdasız kaldı

Haziran ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yüzde 0.03 ile piyasa beklentisinin oldukça altında artış göstererek, bu yılın en düşük aylık enflasyonu görüldü. Yıllık enflasyon da 2.99 puan azalarak yüzde 18.71’den yüzde 15.72’ye geriledi. Böylece yıllık enflasyon son bir yılın en düşük seviyesine gerilemiş oldu. Gıda ve giyim fiyatlarından yaşanan gerileme enflasyon düşüşünde belirleyici oldu. Ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0.08 olmuştu. Ekonomist Haluk Bürümcekçi, haziranda enflasyonda lehte baz etkisinin çok güçlü olduğunu söyledi. Haziran ayındaki gerilemede, meyve-sebze fiyatlarında yüzde 11’i aşan aylık sert düşüşün etkili olduğuna dikkati çeken Bürümcekçi, enerji grubunda yüzde 1 ile geçen yılın tersine düşüş izlendiğini belirtti. Bürümcekçi, kurlara ve talebe hassas olan bazı gruplarda fiyat artışlarının ılımlı kaldığını söyledi.

GÖZLER MERKEZ’DE

Ekonomist Bürümcekçi, gelecek dönem seyri açısından gıda fiyatlarının belirsizliği ve oynaklığı dışında, ham petrol ve diğer emtia fiyatlarının görünümü, döviz kuru hareketleri ve kamu fiyat/vergi ayarlamalarının enflasyon üzerindeki risklerin yönünü belirleyeceğini söyledi. Kısa vadede, geçici KDV ve ÖTV indirimlerinin haziran sonunda uzatılmaması nedeniyle TÜFE’ye yukarı yönde 1 puan etkinin beklendiğini belirten Bürümcekçi, elektrik, şeker ve çay gibi kamuya ait ürün ve hizmetlerde gözlenen fiyat artışının etkisinin de yaklaşık 0.6 puan düzeyinde olacağını ifade etti. Haluk Bürümcekçi, Merkez Bankasının bu ay ki faiz kararına ilişkin, “Son dönemde yerel seçim belirsizliğinin geride bırakılmasının ve S-400 konusundaki geçici rahatlamanın risk primlerinde kısmi gerilemeye yol açtığı izlenmekte. Bu doğrultuda, 25 Temmuz’daki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faizlerde indirim sürecinin 100 baz puanlık indirimle başlatılması olası görünüyor” değerlendirmesinde bulundu.

SERT DÜŞÜŞ YAŞANDI

Deniz Yatırım Stratejisti Orkun Gödek ise TÜFE’de gıda ve baz etkisinin ön plana çıktığını belirtti. Enflasyon gelişmelerinin genel olarak piyasa beklentilerine paralel eğilim gösterdiğini ifade eden Gödek, “Özellikle gıda fiyatları üzerinden aşağı yönde baskı kurulması ve yıllık enflasyonun gerilemesi beklenmekteydi. Nitekim, işlenmemiş gıda kalemi yüzde 5.61, taze meyve ve sebze ise yüzde 11.26 geriledi. Ancak, çekirdekteki yükselişin korunması yıllık baz etkisinin aşağı yönde etkisine rağmen dikkati çekici. Dayanıklı mallar kalemin yüzde 0.53 artması ve hizmet kalemlerindeki yukarı yönlü eğilimin korunması, enflasyonu elden bırakılmaması gerektiğini gösteriyor” diye konuştu.