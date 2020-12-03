Enflasyon rakamları açıklandı

AA 03 Aralık 2020 Perşembe 10:04 - Güncelleme: 03 Aralık 2020 Perşembe 10:12

Türkiye İstatistik Kurumu kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.



Enflasyon kasımda yüzde 2,3 artarken, yıllık bazda yüzde 14,03 oldu.

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ekimde yıllık yüzde 11,89, aylık yüzde 2,13 artmıştı.

ENFLASYON SEPETİ NASIL BELİRLENİYOR?

Enflasyon sepetinde 418 madde, 897 madde çeşidi dikkate alınırken 28 bin 19 iş yeri ve 4 bin 274 konuttan 553 bin 64 fiyatın derlenmesiyle enflasyon rakamları belirleniyor.

2020 yılı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) hesaplamalarında uluslararası karşılaştırmaların yapılabilmesi için "Amaca Yönelik Bireysel Tüketim Sınıflaması" (COICOP) dikkate alınarak TÜFE sepeti ve madde ağırlıkları güncellendi.

Bu kapsamda, 2020'de TÜFE'de 418 madde ile 897 madde çeşidi kapsanmaya başlandı. Her ay 28 bin 19 iş yeri ve 4 bin 274 konuttan 553 bin 64 fiyat derlenecek. Uygulama ocak ayı itibarıyla devreye girdi.

FİYATLARIN DERLEME SIKLIĞI İKİYE ÇIKTI

TÜFE kapsamında fiyat derleme periyodu, fiyat hareketliliği yüksek ürünlerde daha sık aralıklarla yapılıyor. Fiyat hareketliliğini daha iyi yakalayabilmek için ayda bir defa gerçekleştirilen fiyatların derleme sıklığı ikiye çıkarıldı. Böylelikle aylık 545 bin olan fiyat sayısı yaklaşık 553 bine ulaştı.

Fiyatların derlenme sıklığı, ayda 2 kez, 4 kez ve günlük olmak üzere farklılık gösteriyor. Söz konusu periyotlar, ay içinde meydana gelebilecek fiyat farklılaşmasının yakalanabilmesi amacıyla taze sebze ve meyve, tüp gaz, LPG, futbol maçına giriş ücreti ile seçilmiş gıda ürünlerinde haftada 1 kez, ayda 4 defa olarak belirlendi. Sigaralar, benzin-mazot, altın fiyatlarında günlük, bunların dışında kalan diğer tüm madde çeşitlerinde ayda iki kez derleme yapılıyor.

Dana, kuzu, tavuk etleri, süt, yoğurt, beyaz peynir, yumurta, margarin, ay çiçek yağı, zeytin, toz şeker, çay, taze meyve ve sebzelerin fiyatları da ayda 4 kez derleniyor.