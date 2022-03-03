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Ekonomi

Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon şubatta yüzde 4,81 artarken yıllık bazda yüzde 54,44 oldu

AA3 Mart 2022 Perşembe 10:03 - Güncelleme: 3 Mart 2022 Perşembe 10:17
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Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) şubatta aylık bazda yüzde 4,81, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 7,22 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 54,44, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 105,01 olarak kaydedildi.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, şubat ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 25,98, yurt içi üretici fiyatları yüzde 56,83 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 4,81, Yİ-ÜFE yüzde 7,22 yükseldi.

TÜFE, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 54,44, Yİ-ÜFE ise yüzde 105,01 artış gösterdi.

Aralık 2021'de yıllık enflasyon yüzde 48,69 olarak kayıtlara geçmişti.

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AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan 23 ekonomist, şubatta Tüketici Fiyat Endeksi'nin yüzde 4,14 artacağını öngörmüştü. Bu ortalamaya göre şubatta yıllık enflasyonun yüzde 53,45'e çıkacağı hesaplanmıştı.

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