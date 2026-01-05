İSTANBUL 16°C / 10°C
Ekonomi

Enflasyon rakamları açıklandı! Memur ve emekli maaş zam oranları belli oldu

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Aralık 2025'te aylık bazda yüzde 0,89, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,75 artış gösterdi. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 30,89, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 27,67 olarak kayıtlara geçti. Memur ve memur emeklisi zammı ise yüzde 18,61 olurken SGK emeklisine yüzde 12,19 zam geldi. Öte yandan SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaşı 18 bin 939 TL oldu.

5 Ocak 2026 Pazartesi 10:01
ABONE OL

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Aralık 2025 itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 34,88, yurt içi üretici fiyatları yüzde 25,36 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 0,89, Yİ-ÜFE yüzde 0,75 artış gösterdi.

49 AYIN EN DÜŞÜK ENFLASYONU

Böylece, TÜFE yıllık bazda son 49 ayın en düşük seviyesine geriledi. Söz konusu endeks, Kasım 2021'de yüzde 21,31 olarak kaydedilmişti.

KİRA ARTIŞ ORANI DA BELLİ OLDU

Aralık 2025 enflasyon verilerinin açıklanmasıyla kira artış oranı da belli oldu. Ocakta ev ve iş yerleri için uygulanacak kira artış oranı yüzde 34,88 olarak belirlendi.

BEKLENTİLER

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Aralık 2025'te TÜFE'nin yüzde 0,96 artacağını öngörmüştü. Bu ortalamaya göre yıllık enflasyonun yüzde 31'e ineceği hesaplanmıştı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 18 BİN 939 TL OLDU

Memur ve memur emeklisi zammı ise yüzde 18,61 olurken SGK emeklisine yüzde 12,19 zam geldi. Öte yandan SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaşı 18 bin 939 TL oldu.

Ayrıntılar geliyor...

