Enflasyon rakamları açıklandı! Memur ve emeklilere ne kadar zam yapılacak?

03 Aralık 2020 Perşembe 12:35 - Güncelleme: 03 Aralık 2020 Perşembe 12:35

Memur ve emeklilere ne kadar zam yapılacak? sorusunun yanıtı milyonlarca vatandaş tarafından merak ediliyordu. TÜİK Kasım 2020 enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon oranı kasımda yüzde 2,3 artarken, yıllık bazda yüzde 14,03 oldu. Buna göre memur ile emekliler için maaş zammı da artmış oldu. Peki Memur ve emeklilere ne kadar zam yapılacak? Kasım ayı enflasyon rakamları ve Memur ve memur emeklilerinin maaş zammına ilişkin ayrıntılar haberimizde yer alıyor.

TÜFE’de 2020 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2,30, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 13,19, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,03 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12,04 artış gerçekleşti. Buna göre; Memur ve emeklilere ne kadar zam yapılacak?

MEMUR VE EMEKLİLERE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Memur ve memur emeklileri bugünkü enflasyon rakamları baz alındığında yüzde 4'lük sözleşme zammına ek olarak yüzde 3'lük enflasyon zammı alacak.

Memur ve memur emeklilerinin maaş ve aylıkları imzalanan toplu sözleşme gereği Ocak ayında yüzde 3 artırılacak.

2020 yılı Haziran – Aralık dönemi enflasyon oranının yüzde 4’ü aşan kısmı enflasyon farkı olarak maaş ve aylıklara yansıtılacak.

Dolayısıyla memur ve memur emeklileri yüzde 3 zamma ilave olarak Haziran – Aralık dönemi enflasyonunun yüzde 4’ü aşan kısmı kadar enflasyon farkı alacaklar.

Kasım ayı enflasyonunun aylık olarak yüzde 2,3 artması sonrası Haziran – Kasım enflasyonu yüzde 7 olarak gerçekleşmiş oldu.



SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİNE YÜZDE 7 ZAM

SSK ve Bağ – Kur emeklileri ise doğrudan Haziran – Aralık ayı enflasyonuna göre zam alacaklar. SSK ve Bağ – Kur emeklileri bu çerçevede yüzde 7 veya üzerinde bir zam alacaklar.

Memur, memur emeklisi ile SSK ve Bağ-Kur emeklileri zam oranının ne olacağını merak ediyor. Kasım ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte memur, memur emeklisi ve sözleşmeli personele yüzde 3'lük enflasyon farkı zammı imkanı oluştu. Bugünkü enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri de ocak ayında yüzde 7'lik zam alacak. Kesin zam oranı aralık enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 4 Ocak'ta belli olacak.

BAKAN ELVAN'DAN AÇIKLAMA

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, sosyal medya platformu Twitter'dan yaptığı paylaşımla, "Yüksek enflasyonun vatandaşımız üzerindeki etkilerini en aza indirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz" açıklamasında bulundu.

Elvan, "Enflasyonist beklentilerin iyi yönetilmesi, fiyat istikrarının tesisi için para ve maliye politikası araçlarımızı eş güdüm içinde kullanacağız" ifadelerini kullandı.

KASIM AYI ENFLASYON RAKAMLARI

Yıllık en düşük artış yüzde 0,67 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, yüzde 0,99 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 5,19 ile haberleşme ve yüzde 7,00 ile eğitim oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 29,42 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 21,08 ile gıda ve alkolsüz içecekler ve yüzde 18,67 ile ulaştırma oldu.

AYLIK DÜŞÜŞ GÖSTEREN TEK GRUP EĞİTİM

Ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Kasım ayında azalış gösteren tek ana grup yüzde 0,19 ile eğitim oldu. Alkollü içecekler ve tütün ana grubunda aylık değişim olmazken, en az artış gösteren gruplar yüzde 0,12 ile haberleşme ve yüzde 0,80 ile sağlık oldu. Buna karşılık, ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Kasım ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, yüzde 4,51 ile ulaştırma, yüzde 4,16 ile gıda ve alkolsüz içecekler ve yüzde 1,69 ile ev eşyası oldu.