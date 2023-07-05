Enflasyon rakamları açıklandı, Memur zammı belli oldu! Temmuz Memur ve emekli zammı 2023 son dakika ne kadar oldu?

2023 yılı Haziran ayı yıllık enflasyon rakamları TUİK tarafından açıklandı. Buna göre Memur ve emekli zammını etkileyecek 6 aylık enflasyon yüzde 19,77 oldu. Yaklaşık 5.3 milyon memur ve emekli memuru etkileyecek olan düzenlemeyle birlikte maaşlara ek zam gelecek. Peki Temmuz Memur ve emekli zammı 2023 son dakika ne kadar oldu? İşte Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı

ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. Böylece memur ve emeklinin maaşlarındaki Temmuz zammı oranı belli oldu.

Buna göre; haziranda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre yüzde 3,92 arttı. Yıllık bazdaki artış ise yüzde 38,21 oldu.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %40,42, aylık %6,50 arttı

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %38,21, aylık %3,92 oldu.

TEMMUZ MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI 2023 SON DAKİKA NE KADAR OLDU?



Memur ve emekliye yapılacak zam oranını etkileyecek 6 aylık enflasyon oranı yüzde 19,77 olarak gerçekleşti.

Yakında Meclis'e gelecek düzenleme ile en düşük Memur maaşı 22 bin liraya yükseltilecek. Diğer memurlar için görev, unvan, derece ve mesleki kariyer kriterlerine göre kademeli artış yapılacak zam oranları, 6 aylık enflasyona ek olarak refah payı ile belirlenecek.

En düşük memur maaşını 22 bin liraya çıkaracak 14 ila 16 maddelik yasa teklifini bugün Meclis Başkanlığı'na sunması bekleniyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklisi her yıl Ocak-Temmuz döneminde olmak üzere 6 aylık enflasyon rakamları kadar zam alıyor.

Emekli maaşına yapılacak zam oranı, refah payı ve yeni düzenleme kamuoyu ile paylaşılacak. Düzenlemeler TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçtikten sonra Genel Kurul'da oylanarak yasalaşacak.

Memur ve emekli zammı 2023 Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

Emekli maaşı zammı düzenlemesinin Resmi Gazete'de yayımlanması sonrası zamlı maaşlar; SSK emeklilerine 17-26 Temmuz'da, Bağ-Kur emeklilerine ise 25-28 Temmuz arasında yatmaya başlayacak.